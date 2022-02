Afrique: Le président des Seychelles appelle à des actions décisives contre le changement climatique lors du sommet UE-UA

Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a appelé les chefs d'État à des actions plus décisives contre le changement climatique lors de son intervention lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine jeudi.

Selon State House, M. Ramkalawan a participé au sommet de Bruxelles qui a été l'occasion pour les dirigeants africains et européens d'établir les bases d'un partenariat au plus haut niveau.

"Je suis heureux d'entendre à nouveau tant d'engagements aujourd'hui, mais il est grand temps que nous passions à des actions plus importantes. L'Afrique appelle l'Europe à agir. Nous avons attendu et le moment pour agir était hier ", a-t-il déclaré.

M. Ramkalawan a ajouté qu'en tant que petits États insulaires en développement " nous contribuons grandement à atténuer les effets du changement climatique et pourtant, lorsque nous faisons des progrès économiques, nous sommes étiquetés à revenu élevé et nous ne sommes plus éligibles à l'aide. Nous devons être pris en compte pour nos vulnérabilités lorsque nous cherchons de l'aide."

Il a félicité l'Union européenne pour ses efforts dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et a appelé à une coopération immédiate entre l'UE et l'Afrique.

La nation insulaire de l'océan Indien occidental s'est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 24% d'ici 2030 dans son plan d'action pour le climat soumis l'année dernière devant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow.

L'adaptation au changement climatique est une grande priorité pour les Seychelles afin de réduire la vulnérabilité du pays.

Pendant son séjour à Bruxelles, M. Ramkalawan a rencontré le chef de l'UE pour l'Afrique australe et l'océan Indien, Alessandro Mariani, et l'ambassadeur de l'Union européenne aux Seychelles, Vincent Degert, et a exprimé la gratitude des Seychelles pour leur soutien.

" Sans aucun doute, cela est dû à votre détermination et à votre engagement sincère à renforcer notre collaboration. Nous sommes impatients de continuer à renforcer cette collaboration, en particulier dans nos efforts pour faire entendre nos voix sur les priorités essentielles des petits États insulaires en développement ", a-t-il déclaré.

De leur côté, les deux ambassadeurs ont félicité M. Ramkalawan pour son leadership et pour avoir fait avancer les agendas de l'Afrique lors des récents forums de haut niveau.

Les deux ambassadeurs ont réitéré leur engagement à collaborer davantage avec les Seychelles et à maintenir les excellentes relations existantes.