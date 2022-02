Cote d'Ivoire: Curricula de formation de l'université de Bondoukou - Tout savoir sur les innovations en vue

Du 17 février au 19 février 2022, se tient à Grand Bassam, un pré-séminaire d'élaboration des curricula de formation de l'université de Bondoukou.

La rencontre qui réunit au moins plus de 70 participants s'inscrit dans le cadre de la prochaine ouverture de la 9ème université publique de Côte d'Ivoire, l'université de Bondoukou, en octobre 2022. Les différents parcours de formation soumis à la sagacité des experts se déclinent particulièrement en des parcours pour les Unités de formation et de recherche (Ufr) suivantes: Lettres; arts et Communication; Sciences de l'Homme et de la Société; langues et Civilisations étrangères; Gouvernance et Développement durable et l'École d'Architecture et d'Urbanisme.

Aussi pour réussir cette vision chère au président de la République, Alassane Ouattara de doter le pays des universités d'excellence, plusieurs groupes (5 au total) ont été constitués avec pour objectifs clairs de réfléchir sur les différents curricula relatifs à la nouvelle université et de faire des propositions pertinentes.

Selon le Pr Abou Fofana, cela répond à "une méthodologie de travail " à même de mieux cerner la quintessence des objectifs visés par le pré séminaire. À savoir, élaborer des curricula de formation de l'université de Bondoukou par groupe de travail, analyser les curricula de formation proposés par les groupes de travail, en plénière et recueillir des contributions pertinentes et constructives sur les curricula de formation afin qu'ils répondent au mieux à la politique de l'adéquation formation- emploi.

"L'université de Bondoukou va abriter la première école d'architecture et d'urbanisme publique en Côte d'Ivoire. Ça sera le vivrier de l'architecte pour l'Afrique de l'ouest ", explique Docteur Aké Paul Blanchard, président du groupe de travail relatif à l'École d'architecture et d'urbanisme pour cette université.

"Les étudiants de l'université de Bondoukou doivent aussi s'attendre à une nouvelle filière que sont la gouvernance et le développement durable qui va embrasser l'économie et la société ", indique pour sa part, Docteur Sanogo Sanga Adama Alain, président du groupe Gouvernance et Développement durable.

La bonne gouvernance, la langue arabe et le mandarin seront enseignés

Le Professeur Coulibaly Adama, de la commission Langues et Civilisations étrangères annonce la prise en compte de la langue arabe et du Mandarin dans l'enseignement supérieur, en raison de leur importance au niveau international.

Même son de cloche du côté de la commission Arts et Communication. Selon David Ngoran, Professeur titulaire de Littérature générale et comparée, il s'agit d'innover avec l'université de Bondoukou à l'effet de répondre aux besoins exprimés sur le marché de l'emploi. " Nous travaillons sur des parcours de formation innovants, plus professionnalisant par rapport à ceux qui existent déjà pour rester coller à la vision du chef de l'État et du ministère de tutelle, à savoir l'adéquation formation-emploi ", a-t-il ajouté. Encore faut-il indiquer que la méthodologie du pré-séminaire d'élaboration des parcours de formation de l'Université de Bondoukou est participative et inclusive. Le pré-séminaire se déroule en travaux en ateliers et en plénière sous forme d'exposés suivis d'échanges ouverts. Chaque groupe de travail fait une présentation de ses travaux.

Notons que le Gouvernement ivoirien, par l'entremise du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a engagé une redynamisation du système d'enseignement supérieur par l'élaboration et l'application d'une carte universitaire ambitieuse, en cohérence avec la principale mission assignée par le Président de la République à notre système d'enseignement supérieur : former des ressources humaines de qualité. Cela se traduit par la création d'universités publiques dans les grandes régions du pays.

