Algérie: Hausse des prix à l'exportation et à l'importation durant les neuf mois 2021

Alger — Les prix à l'exportation et à l'importation des marchandises, exprimés en dinars, ont connu des hausses durant les neuf premier mois 2021 par rapport à la même période de 2020, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

Au cours des neuf premiers mois de l'année dernière, les prix en dinar à l'exportation de marchandises, hydrocarbures compris, ont connu une hausse "remarquable" de 55,3% par rapport à la même période en 2020. Ceux à l'importation ont affiché une augmentation de 19,1% durant la même période, selon les données de l'Office.

La hausse de l'indice des valeurs unitaires (IVU) à l'exportation des marchandises (prix à l'exportation) durant les neuf premiers mois de 2021, s'explique selon l'ONS, par l'augmentation des prix des hydrocarbures, qui est de 54%, et également par une augmentation des prix des exportations des produits hors hydrocarbures (PHH) de 54,4%.

La hausse la plus remarquable a concerné les huiles graisses et cires d'origine animale ou végétale avec +67,2%, les combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes avec +59,4%, les produits chimiques et produits connexes (+24,6%) et les produits alimentaires et animaux vivants avec +21,8%.

D'autres groupes de produits ont également connu des augmentations de prix à l'importation. Il s'agit des articles manufacturés (+20,8%), des matières brutes non comestibles, sauf carburants (+16,8%), des articles manufacturés divers (+11,7%), les machines et matériels de transport (+8,6%), et enfin les boissons et tabacs avec (2,2%).

De janvier à septembre dernier, le volume des exportations algériennes a augmenté de 14,4%, tandis que celui des importations s'est rétracté de 2,8%, a noté l'organisme des statistiques.

Pour les importations, elles se sont élevées à 3.739,9 milliards de dinars les neuf mois de 2021 contre 3.227,9 milliards de dinars à la même période de 2020, soit une hausse de 15,9%.

Ces évolutions du commerce extérieur de marchandises ont été soldées par une "importante" réduction du déficit commercial qui passe de -1.201,7 milliards de dinars durant les neuf mois de 2020 à -139,2 milliards de dinars à la même période de 2021, selon l'Office.