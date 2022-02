Algérie: Bechar - Zeghdar appelle à l'investissement dans la wilaya

Bechar — Le Ministre de l'industrie, Ahmed Zeghdar, a appelé vendredi à Bechar les investisseurs publics et privés à investir dans cette wilaya qu'il a qualifié de "prometteuse" de par ses différentes potentialités minières, touristiques et agricoles.

"Un appel est lancé aux investisseurs, des secteurs publics et privés, à venir investir dans cette région du Sud-ouest du pays, qui dispose d'énormes potentialités minières, touristiques et agricoles, pouvant, au titre de la "stratégie nationale de relance économique préconisé par le président de la République M. Abdelmajid Tebounne, contribuer à son développement et à l'essor de l'économie nationale", a-t-il affirmé.

"L'Etat est décidé dans le cadre de cette stratégie de relance économique à accompagner les investisseurs et les porteurs de projets et à aplanir les difficultés auxquelles ils se heurtent dans la concrétisation de leurs projets", a-t-il souligné, en marge de sa visite à la cimenterie Saoura, l'une des filiales du groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA).

Cette cimenterie, qui est le reflet de la volonté de l'Etat d'aller de l'avant pour l'exploitation des différents gisements minerais pour le développement économique du pays, est "un grand apport" au développement tant de la wilaya de Bechar que des autres régions du sud-ouest du pays, a-t-il signalé lors d'une présentation des perspectives de développement et de diversification de la production de cette entité industrielle d'une capacité de production d'un (1) million de tonnes de différents types de ciments.

"En 2022, nous comptons porter la production à 1,2 million de tonnes/an de ciment, en plus d'augmenter les capacités de vente à 30%, notamment celle dédiée à l'exportation avec un volume de 250.000 tonnes de ciment vers le Mali, de 30% pour le Niger et de 10% pour la Mauritanie", a indiqué M.Galla Said, directeur des ventes au sein de cette cimenterie.

En 2021, Saoura-Ciment a exporté plus de 33.000 tonnes de ciments vers ces pays africains voisins, ce qui a encouragé à développer et promouvoir le segment exportation à destination de ces pays africains, a-t-il expliqué, avant d'ajouter qu'en 2022, il est projeté l'exportation vers la Mauritanie de 600.000 tonnes de clinker, un constituant du ciment obtenu par calcination d'un mélange d'acide silicique d'alumine, d'oxyde de fer et de chaux.

Localisée à une trentaine de kilomètres de Bechar sur plus de 100 hectares, cette cimenterie a nécessité un investissement public de plus de 34 milliards DA, dans le but de développer le tissu industriel de la région et de répondre à ses besoins en ce matériau, selon ses responsables.