Ile Maurice: L'UoM va construire des blocs d'appartements pour héberger des étudiants étrangers

L'université de Maurice (UoM) veut s'ouvrir davantage aux étudiants étrangers. C'est l'objectif fixé par l'établissement du Réduit qui va construire une résidence universitaire pour accueillir ces derniers ainsi que les intervenants étrangers en visite. Ce sera un bâtiment avec des blocs d'appartements qui seront loués à des étudiants étrangers principalement.

Un appel à manifestation d'intérêt est lancé en ce sens. Le concept Design, Finance, Build, Operate et Maintain, soit le Build Operate Transfer, est choisi. Le partenaire privé va gérer le projet jusqu'à ce qu'un jour la gestion soit transférée à l'UoM. Pour cet exercice, entre deux et cinq soumissionnaires seront retenus. Le soumissionnaire intéressé à gérer ce projet devra soumettre ses propositions d'ici le 23 mars. Puis les pourparlers vont avoir lieu jusqu'en juin pour les modalités. Ensuite l'heureux soumissionnaire sera annoncé d'ici septembre 2022. Il disposera de facilités, dont l'accès au Metro Express avec une station.

La résidence universitaire ou le Hall of Residence va abriter 111 chambres dans des blocs d'appartements. Environ 24 chambres seront réservées aux visiteurs étrangers. Le visitors' block aura une superficie de 19,2 mètres carrés tandis que le student block comprendra 87 chambres avec une surface de 9,1 mètres carrés par chambre. Le Hall of Residence de l'UoM sera pourvu de toilettes communes, de facilités de cuisine, d'une salle commune, d'une TV Room, d'un espace pour la lessive et d'une pièce pour les surveillants et pour la sécurité.

Le Hall of Residence sera construit sur une superficie de 3 900 mètres carrés sur quatre niveaux y compris le rez-dechaussée. Un terrain de 8 000 m2 a déjà été identifié et se trouve à 1 km de la State House.

L'UoM justifie ce projet par le fait qu'il y a de nombreux étudiants étrangers sans logement décent. Ceux-ci se trouvent en difficultés de logement et doivent jongler entre travail et études. Face à la précarité, l'UoM va ouvrir ce bloc d'appartements pour les étudiants de l'UoM et d'autres institutions tombant sous la Higher Education Commission. Surtout que l'UoM est affiliée à de nombreuses universités étrangères avec des départements et antennes. Et à l'avenir l'UoM s'attend à un partenariat avec l'Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities d'Amsterdam, aux Pays-Bas. De plus l'université va dispenser des cours conjointement avec l'université d'Arizona et l'université Paris-Seine. Du coup l'UoM va proposer des cours à des étudiants du continent africain, de la région et ailleurs avec facilités d'hébergement également.