Maroc: Nouvelle édition du Festival de cinéma de Saidia

L' Association Al Amal pour la cohabitation et le développement organise, du 24 au 26 février courant, la 6ème édition du Festival de cinéma de Saïdia "Cinéma sans frontières".

Selon un communiqué de l'association, cette édition, reportée à deux reprises en raison des circonstances liées à la pandémie de la Covid-19, se tiendra avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du Centre cinématographique marocain, de la préfecture de la province de Berkane et des autorités locales et de la commune de Saïdia.

Il s'agit de contribuer à l'animation de la "Perle Bleue" et faire connaître la production cinématographique nationale et internationale, a ajouté le communiqué, précisant que cette édition connaît la participation de 14 films (7 longs métrages et 7 courts métrages) représentant le Maroc, la Tunisie, l'Egypte, l'Algérie, la Palestine, la France, l'Espagne, la Macédoine du Nord et les Etats-Unis d'Amérique.

Les films participants seront en lice pour les prix de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, du meilleur acteur et actrice et du jury en plus du Grand Prix "La Perle bleue" du long métrage, et du "Prix de l'orange" du court métrage.

Le programme de ce festival comporte des conférences, rencontres et ateliers autour de questions culturelles et sociales, dont l'industrie cinématographique dans la région de l'Oriental, l'écriture dans le cinéma marocain et international et le langage cinématographique.

Ces rencontres connaîtront la participation d'experts et spécialistes dans le domaine cinématographique, et seront marquées par la signature d'ouvrages sur le cinéma.

Bouillon de culture

Report

La 18ème édition du Festival international Cinéma et migrations d'Agadir a été reportée à une date ultérieure, suite à l'évolution de la situation épidémiologique liée au coronavirus. Initialement prévu du 21 et 26 février courant, cet événement a été reporté à la période entre le 16 et le 21 mai prochain, a annoncé jeudi, l'Association "L'Initiative culturelle", organisatrice de cette manifestation culturelle.

Le Festival procède à une sélection internationale de nouveaux films longs et courts métrages, ayant pour thème l'émigration ou réalisés par des immigrés durant les deux dernières années.

Cérémonie de signature

Une cérémonie de signature du livre "Le vent de Mogador", de son auteur Najib Fassi Fihri, a été organisée, jeudi soir, par la Fondation Al Mada-Villa des arts de Rabat.

Le livre contient un florilège de nouvelles, de souvenirs et de fables, inspirées de la réalité d'aujourd'hui et de demain, ces ingrédients traduisent les sentiments de l'auteur exprimés à travers son regard, plein d'amour, de nostalgie et de dérision envers le monde.

Les souvenirs qui y sont présents sont une déambulation dans les rues et les quartiers de Fès, et les fables sont, quant à eux, inspirées de celles de Jean de La Fontaine et traitent des sujets d'actualité tels que l'immigration et l'égalité des chances.

"Ce sont des choses que j'ai écrites au fil des jours, en essayant de transmettre un peu mes émotion et mes réflexions", a-t-il indiqué dans une déclaration à la chaîne d'information en continu de la MAP (M24), notant que l'écriture a toujours été pour lui un moyen de communication et de rapprochement aux autres.

Cette cérémonie se veut, pour M. Fassi Fihri, une occasion de faire part de sa passion pour l'écriture et d'exprimer sa relation avec la littérature qui ne date pas d'hier. "Ma relation avec la littérature est ancienne, quoique entrecoupée par une longue carrière professionnelle dans le monde de la finance et des nouvelles technologies de l'information", a-t-il dit, soulignant qu'il n'a commencé à se faire plaisir en s'attaquant à l'écriture qu'après sa retraite.