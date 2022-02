Algérie: Journée du Chahid - Diverses activités organisées dans l'Est du pays

Constantine — La commémoration de la 33ème journée nationale du Chahid a donné lieu, vendredi, à diverses activités à travers les wilayas de l'Est du pays notamment la réinhumation de restes de chouhada, des expositions de photographies et la mise en service de projets de raccordement au réseau de gaz naturel.

Dans la wilaya de Constantine, les autorités locales, accompagnées de membres de la famille révolutionnaire, se sont recueillies au cimetière des chouhada du 7ème km à la mémoire des martyrs de la Révolution libératrice et évoqué leurs glorieuses actions.

La Maison de la culture Malek Haddad a, par ailleurs, abrité jeudi une exposition historique et une autre dédiée à la bande dessinée consacrée aux chouhada, en plus de la présentation d'un spectacle de théâtre sur l'exécution du chahid Ahmed Zabana et des chants patriotiques entonnés par l'ensemble vocal de cet établissement culturel sous la direction de l'artiste Abdeldjallil Akhrouf.

La wilaya deTébessa a accueilli, pour sa part, les festivités officielles de la journée nationale du chahid présidées par le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, Laid Rebigua, accompagné du ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, en présence du secrétaire général de l'ONEM, Khelfa Mebarek, des autorités locales et la famille révolutionnaire.

Au cimetière des chouhada d'Ain Zerrouk du chef-lieu, cette délégation a lu la Fatiha du Saint Coran et déposé une gerbe de fleurs en leur mémoire.

Invité d'une émission de la radio locale de Tébessa, M. Rebigua a affirmé que son département ministériel veille en coordination avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, par le truchement des walis et des assemblées populaires communales, à réhabiliter les cimetières des chouhada du pays qui constituent des "preuves vivantes des pratiques répressives et de l'horreur du colonialisme français".

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, accompagné du ministre de l'Education nationale et du secrétaire général de l'ONEM a également présidé, jeudi dans cette wilaya, la cérémonie de réinhumation des restes de six chouhada dans les communes de Chréa et Tlidjene, en plus de la mise en service de plusieurs projets. L'université Larbi Tebessi a de son côté organisé une conférence historique en cette même occasion.

A Annaba, les autorités de la wilaya ont procédé à la réinhumation du chahid Ahmed Felfeli au cimetière des martyrs de la commune d'Oued El Aneb, en plus de plusieurs expositions de photos de chouhada organisées sur le Cour de la Révolution de la ville d'Annaba et sur les places publiques des communes de la wilaya.

La direction locale de la culture et des arts de cette wilaya a organisé en outre une visite au centre de torture d'Oued El Aneb au profit des jeunes et de citoyens qui ont reçu des informations sur les pratiques perpétrées par les forces de l'occupant pour tenter de briser la volonté des héros de la Révolution libératrice.

Une fresque dédiée aux héros de la Révolution de libération a été inaugurée à l'occasion dans cette même commune.

A Oum El Bouaghi, 44 foyers de la commune d'Ain Zitoune ont été raccordés au réseau de distribution de gaz naturel.

Le wali, Zineddine Tibourtine, qui a présidé la cérémonie de raccordement du groupement de 50 logements ruraux de la localité de Draa Tefza, a écouté les préoccupations des citoyens relatives à l'aménagement extérieur de cette agglomération.

Auparavant, le wali a donné, au stade Zerdani Hassouna du chef-lieu, le coup d'envoi d'un tournoi de football organisé par le club Sidi R'ghis et l'APC d'Oum El Bouaghi avec la participation de l'académie de football (moins de 13 ans) et de 12 clubs de plusieurs wilayas.

De leur côté, les autorités civiles et militaires de la wilaya de Skikda accompagnées de la famille révolutionnaire se sont rendues au cimetière des chouhada de Berramdane Djamel où elles ont lu la Fatiha et déposé une gerbe de fleurs.

Les directions des moudjahidine et de la jeunesse et des sports ainsi que le musée du moudjahid "colonel Ali Kafi"ont organisé, jeudi, des expositions au palais de la culture et ont honoré les athlètes couronnés lors des diverses manifestations sportives locales et nationales.

Les autres wilayas de l'Est ont également connu la tenue de cérémonies de recueillement à la mémoire des martyrs de la glorieuse Révolution et diverses activités sportives et culturelles.