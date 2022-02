Algérie: Relance économique - Dynamique économique prochaine des régions du Sud-ouest

Bechar — Le ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar a souligné jeudi à Bechar que la région du sud-ouest et de l'ouest du pays connaîtront a l'avenir une dynamique économique au titre de la "stratégie nationale de relance économique, de même qu'une nouvelle impulsion au secteur industriel".

Dans une déclaration à la presse dans le cadre de la première journée de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya , M. Zeghdar a indiqué "que la mise en application de la stratégie nationale de relance économique passe par la mise en avant des entreprises, des grands complexes industriels à valeur ajoutée et la création d'un environnement d'affaires propice à l'investissement productif et créatif de richesses et d'emplois et aussi à travers la réalisation de grand projets miniers et industriel comme c'est le cas de celui du gisement de fer de Gara-Djebilet dans la wilaya de Tindouf, qui aura des incidences économique importantes pour la région du sud-ouest notamment celle de Bechar et sur l'ouest du pays",a-t-il précisé en marge de l'inauguration du parc industriel Saoura, situé au sud de la commune de Bechar.

Ce nouveau parc industriel, qui relève de l'agence nationale de régulation foncière (ANIREF) et qui s'étend sur une superficie global de 103 hectares, va permettre à la wilaya de Bechar de se doter d'une véritable zone industrielle à la mesure de ses ambitions de développer un tissu industriel créateur de richesses et de postes d'emplois nouveaux, a souligné le ministre de l'industrie.

Un investissement public de plus de trois (3) milliards de DA a été dédié à la concrétisation des différentes servitudes à cette nouvelle infrastructure industrielle, selon des responsables locaux du secteur de l'urbanisme et de la construction, maitre de l'ouvrage.

Auparavant le ministre a visité plusieurs unités industrielles de la wilaya notamment une unité des techniques et applications du froid, qui produit annuellement 3.000 humidificateurs, 500 unités de refroidisseurs d'eaux, 460 tonnes de tri à souder et 60.000 mètres-linéaires de profilés et autres lames à rideaux avec une intégration industrielle de l'ordre de 70 pour cent.

A Taghit, chef lieu de commune (97 km au sud de Béchar), le ministre de l'industrie a procédé aussi à l'inauguration de deux importantes infrastructures hôtelières notamment un village touristique relevant de l'office national du tourisme (ONAT), avec une capacité d'accueil de 120 lits en chambres et 100 autres lits en camp, mis en place dans la perspective du développement des structures d'accueil dans cette collectivité à vocation touristique.

Un investissement de 115 millions de DA a été consacre par l'ONAT à la réalisation et l'équipement de ce village touristique, qui emploi une quarantaine de personnes issues de la même région.

L'autre unité hôtelière inaugurée par le membre du gouvernement et un hôtel d'une capacité d'accueil de 225 lits, fruit d'un investissement privé de plus de 300 millions de DA.

Le ministre de l'industrie poursuivra sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya ce vendredi en se rendant à la cimenterie de la Saoura, filiale du groupe public industriel des ciments d'Algérie (Gica).