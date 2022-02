Sénégal: Législatives 2022 - Mamadou Diop " Decroix " ne croit plus à l'unité de l'opposition...

Le député et leader de " And/Jef Pads ", Mamadou Diop Decroix, réagissant aux appels à l'opposition à travailler à la mise en place d'une grande coalition dans la perspective des prochaines élections législatives doute de sa faisabilité. Il prédit une défaite si l'opposition y va en rangs dispersés.

" Nous avons défendu en 2017 l'idée d'une coalition unique de l'opposition la plus large possible pour aller ensemble aux législatives et travaillé pour sa matérialisation pour imposer la cohabitation au Président de la République Macky Sall avec un Premier Ministre issu de la nouvelle majorité pour conduire la politique de la nation., mais sans succès " a affirmé le leader de " And/Jef Pads ", Mamadou Diop Decroix. Tout en déplorant l'absence d'une unité large de l'opposition pour laquelle il a toujours cru et beaucoup œuvrer, le député soutient qu'il ne peut " pas garantir que nous allons le réussir aux élections législatives de 2022 ".

Décryptant les résultats des dernières élections territoriales du 23 janvier dernier, M. Diop estime que " l'opposition a intérêt à s'entendre " en travaillant à une liste unique pour pouvoir battre la coalition de la mouvance présidentielle regroupée autour de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar le 31 juillet prochain. Pour Mamadou Diop Decroix, la constitution d'un grand rassemblement des forces politiques de l'opposition et citoyennes est la condition nécessaire pour une victoire significative de l'opposition à ces joutes.

Lors des dernières législatives du 31 juillet 2017, l'opposition réunie avait obtenu 51% des suffrages valablement exprimés contre 49% des voix pour la coalition présidentielle " Bennoo Bokk Yaakaar " qui a eu la majorité à l'Assemblée nationale.

... Boubacar Camara plaide " la construction du futur "

Le leader de " Tabax Ëlëg ", Boubacar Camara, qui s'est réjoui des résultats obtenus par l'opposition et les mouvements citoyens favorables au changement lors des dernières territoriales du 23 janvier 2022, estime que " c'est un pas important mais insuffisant pour transformer notre pays ". En outre, il les invite à faire mieux pour alléger les difficultés vécues par les populations en commençant par respecter leurs engagements suivant les règles fixées d'un commun accord et à se départir de certaines pratiques et comportements des acteurs politiques aux antipodes des valeurs éthiques et morales où " tout y passe au grand dam des partisans sincères et des leaders épris de valeurs ".

Ainsi, au risque de miner la part de noblesse et de sincérité de l'engagement politique, il lance un appel aux tenants du combat pour les valeurs don il se réclame à œuvrer pour contrer " les petits manquements, prémices des dérives du futur ". Boubacar Camara rappelle que" sans une pratique vertueuse de la politique, les jeunes générations n'accueilleront pas nos propos avec confiance et sans suspicion ". Aussi, conformément à son engagement politique qui résulte de sa conviction que " l'Afrique et le Sénégal ont besoin d'un changement de cap pour un développement durable ", il a " choisi librement, de façon objective et sans équivoque, l'opposition aux politiques publiques " qui, selon lui, " entravent le bien-être des populations et la bonne gouvernance, en formulant des propositions de solutions alternatives crédibles ".

L'essentiel étant de " toujours servir le Sénégal et le cadre ainsi fixé ", il pense qu'" il est donc temps de poursuivre sereinement le travail entamé dans cette direction, pour un changement de cap à travers une offre programmatique cohérente et pertinente ". En conséquence de quoi, il lance un appel pour " la Construction du Futur -Tabax Ëleg -, une coalition politique forte, ouverte et libre de nouer des alliances électorales consensuelles et respectueuses de l'identité de chaque composante ".