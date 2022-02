Afrique: Le programme exceptionnel, la base d' une politique publique intégrée pour faire face au déficit des pluies

Le programme exceptionnel constitue la base d'une politique publique intégrée pour faire face au déficit des pluies au Maroc, a affirmé le président du Centre international d'observation de crises et de prospection de politiques, Ahmed Dardari.

Le programme exceptionnel élaboré par le gouvernement, en exécution des Hautes orientations Royales, vise à prendre les mesures nécessaires afin de faire face au déficit des pluies et atténuer les effets du retard des précipitations, a précisé M. Dardari, notant qu'il permettra au Maroc de mettre en place une politique publique dans ce sens, avec la contribution de l'ensemble des parties concernées, de manière à affronter les répercussions des changements climatiques sur l'économie et la situation sociale.

Ce programme a été élaboré conformément à une approche intégrée, qui s'articule autour de trois axes, portant sur la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux, l'assurance agricole et l'allégement des charges financières des agriculteurs et des professionnels, le financement des opérations d'approvisionnement du marché national en blé et en fourrages, outre le financement des investissements innovants dans le domaine de l'irrigation, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le programme exceptionnel s'inscrit dans le cadre de l'observation proactive et la mobilisation de l'ensemble des moyens disponibles, ce qui consacre le poids et la force du modèle marocain en termes de gestion optimale et rationnelle des crises, a-t-il poursuivi, estimant que les mesures urgentes et proactives prises en application des Hautes orientations Royales visent à réduire l'impact du retard des précipitations sur l'activité agricole, en particulier en milieu rural.

L'audience accordée, mercredi, par S.M le Roi Mohammed VI, au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et au ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, reflète l'intérêt accordé par le Souverain à la situation hydrique actuelle et son impact sur les composantes du secteur agricole, a estimé M. Dardari.

Le Souverain a donné Ses Hautes instructions pour que le Fonds Hassan II pour le développement économique et social contribue par un montant de 3 milliards de dirhams à ce programme, qui nécessitera une enveloppe financière globale estimée à 10 milliards de dirhams.