Sénégal: Partis politiques d'emprunt - Après le mariage, le désamour ?

Des alliances politiques se sont formées durant les dernières élections territoriales. Pour des raisons plurielles, plusieurs candidats à des localités ont choisi de se séparer momentanément de leur formation d'origine pour s'allier à des coalitions circonstancielles. Ces alliances temporaires, dans bien des cas, n'ont duré que le temps d'une rose.

Le mois de janvier a été assez mouvementé sur le plan politique. De longues années de compagnonnage sont arrivées à terme, ouvrant la voie à un vaste champ des possibles. Pour conquérir départements et communes, des personnalités politiques dont les noms ont été intimement liés à des partis politiques ont choisi de poursuivre leur chemin ailleurs. Chacun des concernés y est allé avec un justificatif. Mais, en général, l'absence de reconnaissance dans la concession de départ a poussé plus d'un à trouver repère dans des familles d'accueil offrant bannière et caution.

" Gueum Sa Bopp " et Union citoyenne (Uc Bunt Bi) ont été les principales formations politiques à accueillir du monde. Même si leurs configurations sont différentes, ces partis ont annoncé aller à la conquête des localités suite à des dissensions. " Gueum Sa Bopp " a quitté la coalition " Yewwi Askan Wi " (Yaw) peu de temps après que celle-ci a été mise sur pied en perspective des élections locales de janvier dernier. De la même manière, " Uc Bunt Bi " s'est démarquée de la coalition " Benno Bokk Yaakaar " (Bby) à seulement quelques semaines du scrutin du 23 janvier. L'éloignement de ces deux formations de leurs groupes de départ a ainsi donné le ton au sein de l'opposition et de la mouvance présidentielle.

Malgré la différence nette de poids politiques entre " Gueum Sa Bopp ", " Uc Bunt Bi " et leurs camps d'origine n'a pas empêché ces partis d'aller à l'assaut des localités. Dans certaines communes comme la Médina, Bamba Fall, membre de la coalition Yaw, a été investi tête de liste de " Gueum Sa Bopp ". Il a conquis la mairie, une nouvelle fois, au détriment d'Awa Diène, de la coalition Yaw, et de Cheikh Bâ, candidat de Bby.

Cette " prouesse politique " aurait accéléré sa nomination en tant que Ministre-conseiller auprès du Président de la République. Son passage dans la coalition " Gueum Sa Bopp " aura été bref et circonstanciel. Dans une interview télévisée, le mandataire de ladite coalition, Kalidou Niass, a avancé qu'il s'agit là d'une trahison politique. Il a soutenu que Bamba Fall a " planté un couteau dans le dos de Bougane Guèye Danny alors que la coalition a mis les moyens nécessaires pour permettre à son candidat (Bamba Fall) de gagner les élections ". La réponse de M. Fall est tombée comme un couperet. " J'ai simplement répondu à l'appel du Chef de l'État, père de la Nation ", a-t-il simplifié.

Dans le même temps, la coalition " Gueum Sa Bopp " a enregistré 10 départs de conseillers dans le département de Pikine. Ces derniers dont Daour Niang Ndiaye, du Parti démocratique sénégalais (Pds), ont décidé de rallier Bby. Il prête ainsi force à Abdoulaye Timbo, maire réélu de la ville et membre de la coalition Bby à qui il s'est opposé sous la bannière de " Gueum Sa Bopp ". Toutefois, l'ambition de départ de la coalition " Gueum Sa Bopp " demeure intacte malgré les nombreuses défections. Il s'agit de s'opposer au régime en place pour les législatives et la présidentielle de 2024. " Nous sommes dans l'opposition et nous y resterons. Même si on enregistre ça-et-là des départs, nous restons droit dans nos bottes ", a déclaré Kalidou Niass, mandataire de la coalition " Gueum Sa Bopp ", sur Sen Tv.

Tout comme " Uc Bunt Bi ", plusieurs citoyens se sont présentés aux élections territoriales du mois de janvier dernier sous la bannière de la coalition " Gueum sa bopp ". Pour d'aucuns, ces deux formations politiques étaient des partis d'emprunt lors des dernières élections locales. Et le scrutin passé, certains investis ont rompu les amarres pour se fixer une nouvelle destination. C'est le cas notamment au niveau de la coalition " Gueum Sa Bopp ". Les départs successifs, enregistrés récemment au sein de cette coalition, vont-ils épargner " Uc Bunt Bi " ? Rien n'est sûr.

En revisitant l'histoire politique du Sénégal, on se rappelle que, lors des élections législatives de 1998, sous la bannière d'une coalition avec le parti Jëf-Jël de Talla Sylla, l'Union pour le renouveau démocratique (Urd) de Djibo Leyti Kâ avait obtenu 11 sièges sur les 140 que comptait, à l'époque, l'Assemblée nationale.

Les législatives en perspective

Union citoyenne " Bunt Bi " est membre de la mouvance présidentielle. Cependant, lors des élections territoriales, cette formation politique a présenté des candidats. Parmi ces derniers, certains sont de leur rang et d'autres partis ou coalition de partis. C'est le cas notamment de Soham El Wardini qui s'est présentée sous la bannière de l' " Uc Bunt Bi " contre Abdoulaye Diouf Sarr, de la coalition Bby, et Barthélémy Dias, de la coalition Yaw. Même si la bataille de Dakar a été perdue, l'Union citoyenne a pu gagner 20 communes, dont Nguéniène, Thilogne, Taïba Ndiaye, Pété et Keur Madiabel.

Selon le président du parti, El Hadj Ibrahima Mbow, ces résultats sont pour le moins positifs. " "Bunt Bi" confirme sa position sur l'échiquier politique. Au vu des résultats, 20 communes gagnées et trois départements, nous sommes assurément la 3ème force politique du Sénégal. Notre parti confirme sa position sur l'échiquier politique ", a-t-il fait remarquer. " Uc Bunt Bi " ne compte donc pas s'arrêter en si bon chemin. " Ce résultat positif augure un très bon score aux prochaines élections législatives ", a soutenu son président.

JEAN-CHARLES BIAGUI, ENSEIGNANT-CHERCHEUR

" Il sera difficile pour ces partis d'avoir ne serait-ce qu'un siège de député "

Si d'aucuns pensent que " Uc Bunt Bi " et " Gueum Sa Bopp " ont été des partis d'emprunt durant les dernières élections territoriales, Jean Charles Biagui, enseignant-chercheur en Sciences politiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, estime que la situation mérite réflexion. Il parle plutôt de partis en construction.

Pour l'enseignant-chercheur en Sciences politiques à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, la tâche ne sera pas simple pour " Gueum Sa Bopp " et " Uc Bunt Bi ". Selon Jean Charles Biagui, étant majoritaire, le système électoral sénégalais favorise davantage les grandes coalitions. Il a indiqué que plus on insiste sur le scrutin majoritaire, plus certains partis ont tendance à se regrouper pour gagner le maximum d'opportunités. " Dans le cadre des élections législatives, les enjeux sont beaucoup plus larges. Il sera beaucoup plus difficile pour ces formations plus ou moins jeunes, dont " Gueum Sa bopp " et " Uc Bunt Bi ", d'avoir ne serait-ce qu'un siège, même si on peut toujours espérer que le " plus fort reste " puisse leur permettre d'avoir un député ", a affirmé M. Biagui.

Toutefois, il a estimé qu'il y a un double intérêt qui justifie que des formations en processus de solidification portent les candidatures de personnalités politiques issues d'autres rangs. L'universitaire a aussi avancé que les partis d'accueil que sont : " Uc Bunt Bi " et " Gueum Sa Bopp ", y trouvent leur compte en cela qu'ils gagnent en notoriété avec des leaders politiques assez connus. Et inversement, ces formations politiques en question offrent à leurs nouvelles recrues des opportunités de positionnement qu'elles n'auraient pas eu dans leurs partis d'origine. La notion de parti d'emprunt s'en voit relativisée. " Il y a un intérêt réciproque. Que ce soit ces formations ou les personnalités qui y ont adhéré. On ne peut donc pas réduire cela à de l'emprunt. C'est vrai qu'on peut le penser pour certains qui sont venus utiliser ces partis dans un but électoral, mais pour " Gueum Sa Bopp ", par exemple, c'était une opportunité de participer à des élections en utilisant ces personnalités plus ou moins connues. Donc, au-delà de l'emprunt, il y a un intérêt réciproque ", a-t-il déclaré.

Par conséquent, Jean Charles Biagui a déduit qu'il est logique de constater une multitude de départs dans ces jeunes partis en construction. Il a soutenu que cela s'explique par le fait qu'il y a en face de ces formations-là de grands partis politiques beaucoup plus expérimentés. La coexistence devient assez difficile pour les jeunes formations. " Rivaliser dans le cadre d'une compétition avec ces partis n'est pas facile. Il faut s'attendre à d'autres départs et à d'autres difficultés ", a souligné l'enseignant-chercheur.