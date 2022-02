Madagascar: Après le cyclone Batsirai, des matériaux de reconstruction rares et chers

Six morts et plus de 5 000 sinistrés. C'est le bilan provisoire de la tempête tropicale Dumako qui a frappé le nord-est de Madagascar, mardi et mercredi. Et ce 10 jours à peine après le passage dévastateur du cyclone Batsirai.

Dans les zones les plus touchées, les travaux de réhabilitation se poursuivent. A Mananjary, où a atterri le cyclone samedi 5 février, 90% des constructions ont été endommagées. Les habitants tentent de réutiliser les matériaux abîmés qui peuvent encore servir ; pour ceux qui ont les moyens, l'achat de neuf est privilégié. Mais jusqu'à quand ?

Le sourire radieux, Boniface s'éloigne emportant, serré dans sa main, l'argent distribué par le Programme alimentaire mondial. 100 000 ariary, 22 euros, dont il bénéficie au titre de sinistré.

Cette somme, il sait déjà comment il va la dépenser. " La nourriture, je peux toujours en trouver petit à petit, mais l'important, c'est de reconstruire ma maison qui s'est écroulée. Ce que je vais acheter en premier, c'est les palmes pour le toit. Les tôles, moi je n'en ai pas les moyens. "

Dans un autre quartier, Belo et ses quatre amis proposent bénévolement leurs services pour aider les habitants les plus impactés. Ce matin, ils déblaient la cours d'un voisin dont le toit s'est envolé. Ils trient les tôles qu'ils pourront reclouer sur la maison. Hier, ils ont réparé les fondations d'une case qui s'était effondrée. La demande en matériaux, assure Belo, est immense. Mais comme après chaque catastrophe de ce type.

" Beaucoup de gens se plaignent à propos du prix des matériaux de construction. Les revendeurs tirent profit du cyclone. Le prix des bois carrés a plus que doublé ! La tôle de 2 mètres de long est désormais vendue 60 000 ariary au lieu de 45 000. Ici, beaucoup de personnes n'ont pas encore pu réparer leur maison. Et les tôles ont été dévalisées. Dans les quincailleries, il n'y en a presque plus ! "

Sur le territoire, 12 000 cases ont été endommagées par le cyclone, 9 000 ont été détruites. Plus de 30 000 familles n'ont plus d'habitation.