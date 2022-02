Madagascar: Mananjary - Hawel Mamod'Ali visite le stade après " Batsirai "

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hawel Mamod'Ali, est actuellement en visite dans la région Vatovavy. Cette région étant la plus touchée et dévastée par le cyclone Batsirai.

Le stade " manarapenitra " de Mananjary n'a pas été épargné par le passage du cyclone et des dégâts ont été constatés. Le toit de la tribune du stade a été emporté par le vent. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a visité les lieux en compagnie des autorités locales et a annoncé la réhabilitation de l'infrastructure.

Et profitant de ce passage dans la capitale de Vatovavy, le numéro Un du sport malgache s'est rendu au bureau de la direction régionale de la Jeunesse et des Sports. Tout le personnel est sinistré après le passage du cyclone et des dons ont été remis, entre autres des sacs de riz, des lampes solaires et des ballons pour les jeunes.