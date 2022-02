Madagascar: Météo - Emnati touchera terre au stade de cyclone tropical

Un énième événement dangereux menace l'Est de Madagascar. Emnati s'intensifie et est prévu toucher terre, mardi.

Batsirai saison deux. Les cauchemars sont loin d'être terminés pour l'Est et le Sud de Madagascar. Un énième évènement dangereux les attend. La côte Est et la côte Sud-Est risquent d'être à nouveau les cibles d'un cyclone intense. " Emnati pourrait atterrir entre Toamasina et Vohipeno, mardi après-midi, au stade de cyclone tropical intense ", annonce Lahatra Mampionona, prévisionniste auprès de la direction générale de la Météorologie, hier. Le vent moyen prévu sera de 165 km/h, lorsque ce système cyclonique touchera terre.

Un avis d'avertissement est lancé pour les régions d'Analanjirofo, d'Atsinanana, de Vatovavy, de Fitovinany, et d'Atsimo Atsinanana. Les populations de ces régions sont priées d'appliquer les prescriptions d'alerte verte. " Veuillez, suivre attentivement les consignes émises par les autorités locales ", a mis en gras la direction générale de la Météorologie, dans le bulletin cyclonique spécial et prévision de la trajectoire d'Emnati.

Les scénarios, au passage de Batsirai un cyclone tropical intense, risquent, ainsi, de se reproduire, la semaine prochaine entre Toamasina et Vohipeno. Des villages entièrement dévastés suite au vent fort, des routes coupées suite aux effondrements ou aux éboulements, des cases d'habitations et des bâtiments administratifs, scolaires et de santé décoiffés ou détruits, des villages inondés.

Cyclone dangereux

Les zones touchées par ce cyclone risquent, par ailleurs, d'être plus vastes contrairement à Batsirai, Emnati semble être plus étendu. Son diamètre pourrait s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètre. Ainsi, tout le monde est appelé à se préparer à l'arriver de ce cyclone dangereux.

Ce cinquième cyclone de la saison 2021-2022 a atteint le stade de cyclone intense, hier à 15 heures. Le vent moyen a été de 120 km/h et les rafales, de 170 km/h. L'œil du cyclone se trouvait à 1 285 kilomètres à l'Est d'Antalaha, hier après-midi. Emnati se déplace vers l'Ouest SudOuest, avec une vitesse de 17 km/h. Il continuera à s'intensifier.

La dégradation des conditions météorologiques est prévue, à partir de lundi, et le long des eaux côtières Est, à compter de dimanche, par l'arrivée des houles cycloniques autour de 3 mètres.