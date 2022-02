Madagascar: Finances - Un plus pour le mobile banking

La Société Générale Mada-gasikara et Orange Money Madagascar proposent depuis le début du mois la liaison entre compte bancaire et compte Orange Money, aussi appelée " Bank to Wallet ". L'objectif est d'accompagner leurs clients de manière concrète dans leur quotidien et de leur offrir des services de proximité. Grâce à ce nouveau partenariat avec la Société Générale, Orange Money Madagascar est désormais le seul opérateur à proposer des transferts depuis le mobile avec quatre banques et six institutions de microfinance.

Avec cette solution, les clients de la Société Générale Madagasikara détenteurs d'un compte Orange Money peuvent transférer à tout moment de l'argent de leur compte bancaire vers leur compte mobile et vice versa, sans se déplacer, à partir de tout téléphone. Le service permet concrètement aux utilisateurs de dématérialiser leurs flux financiers en toute simplicité et en toute sécurité.

Le principe du service est très simple: Le client se rend une seule fois en agence Société Générale pour lier son compte Orange Money et son compte bancaire

Les deux sociétés permettent au plus grand nombre d'accéder aux services financiers en mettant en commun leur couverture dense et complémentaire du territoire. La Société Générale Madagasi-kara dispose en effet de 64 agences sur tout le territoire national, tandis que le réseau d'Orange Money Madagascar couvre plus de 15.000 cash point répartis dans toute l'île.