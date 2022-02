Madagascar: Vols de motos et agressions de motards - Trois malfaiteurs arrêtés par la gendarmerie de Tana-ville

La gendarmerie de Tana-ville a arrêté trois malfaiteurs, auteurs de plusieurs vols et violences à l'égard des conducteurs de deux roues dans la capitale. Cette arrestation entre dans le cadre d'une opération menée par la gendarmerie de Tana-ville contre l'insécurité, plus particulièrement contre les vols de motos et les agressions de motards à l'aide de bois ronds.

La perquisition effectuée par les gendarmes a permis de faire la découverte de six motos volées et quelques bois ronds qu'ils utilisent pour abattre leurs victimes. Ces individus agissent avec violence et opèrent dans les rues de la capitale et dans les périphéries d'Antananarivo.

D'après les informations fournies par les forces de l'ordre, ces voleurs déploient les mêmes modes opératoires pour subtiliser les deux roues: ils frappent leurs victimes à coups de bois ronds puis s'emparent de la moto avant de prendre la fuite. La bande est bien organisée, chacun à son rôle à jouer pendant l'acte.

Certains volent la moto et d'autres transforment la moto volée pour ensuite la revendre. D'autres motos volées sont dépouillées de leurs pièces ; ces pièces servant elles-mêmes à alimenter divers marchés dans la ville. Selon les gendarmes, ces hommes sont aussi des voleurs réguliers de moto dans les parkings. Leur comparution devant la justice se fera bientôt.

En parallèle, les gendarmes poursuivent la recherche des autres complices, en cavale. Ceux qui ont perdu leur moto sont invités à se rendre à la brigade de Tana-ville Betongolo pour vérifier si la leur fait partie des deux roues retrouvées. La multiplication des attaques contre les motards inquiète les conducteurs de deux roues depuis quelque temps.

La gendarmerie de Tana-ville a réagi face à la résurgence de cette forme de banditisme. Selon une source auprès de la gendarmerie, " cette opération vise à éradiquer le banditisme et les vols en forte recrudescence dans la capitale ".

Cette mobilisation est attendue depuis toujours par les usagers de la route. En outre, les forces de l'ordre invitent la population à dénoncer ces bandits qui se cachent dans leur quartier. La collaboration et la fourniture de renseignements de la part de la population sont ainsi vivement souhaitées.