Madagascar: Dans l'attente d'une prise de décision radicale

Depuis le début du mois de février, l'atmosphère politique n'a cessé de se dégrader. Le malaise perceptible dans la majorité présidentielle et les passes d'armes entre les soutiens du régime ont défrayé la chronique.

Dans le contexte actuel, cela fait très mauvais effet car le pays traverse une période difficile. Tous les efforts doivent être rassemblés pour venir en aide aux sinistrés des cyclones.

Les circonstances dictent une certaine retenue et obligent le régime à régler ces problèmes avec célérité pour permettre au pays de se relever le plus vite possible.

Les diffusions d'enregistrements qui ont fait scandale et qui ont provoqué la démission du ministre de la Justice sont les signes de ce remous. Les critiques qui sont justifiées créent le ménage au sommet.

Toutes les affaires sont en train de remonter et l'on peut craindre que la situation soit bientôt hors de contrôle. L'atmosphère devient de plus en plus délétère et certains observateurs de la vie politique parlent d'une prise décision prochaine du chef de l'État. Les appels à un changement de gouvernement se font de plus en plus pressants.

Néanmoins, c'est tout un équilibre subtil qui doit être respecté et le président de la République est le maître du jeu. Jusqu'à présent, on a l'impression d'une certaine inertie ou un blocage paralysant toute véritable action.

Les représentants de l'opposition ne se privent pas pour dénoncer les tares du régime et le mettent en très mauvaise posture. Les critiques qui sont justifiées créent au sein de l'opinion une certaine frustration. Le mécontentement s'exprime sur les réseaux sociaux.

Les posts se feront de façon sensés et donneront plus de poids aux remarques qui ont déjà été faites par les observateurs de la vie politique. C'est un véritable leadership que tout le monde attend actuellement. Le temps presse car le pays traverse en ce moment une période très délicate.