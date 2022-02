Madagascar: Inauguration de l'Atelier Luban - Un grand pas vers l'industrialisation de Madagascar

Inauguration de l'Atelier Luban à l'Université d'Antananarivo.

Le progrès technique et l'amélioration du savoir-faire permettra à Madagascar de s'industrialiser et d'atteindre les objectifs de l'émergence, selon les initiateurs de la mise en place de l'Atelier Luban à l'Université d'Antananarivo.

L'équipement mécanique, l'aérospatiale, l'automobile, la protection de l'environnement, l'information électronique, les services financiers, la logistique et les industries portuaires. Tels sont les domaines d'enseignement offerts présentement par le Tianjin Vocational College of Mechanics and Electricity, le Tianjin Machinery and Electric Industry School, qui sont partenaires de l'Université d'Antananarivo, dans la mise en place de l'Atelier Luban à Madagascar.

L'inauguration officielle s'est tenue hier au Campus universitaire de Vontovorona, en présence du ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, Hajo Andrianainarivelo, du président de l'Université d'Antananarivo Pr Mamy Raoul Ravelomanana, ainsi que d'une forte délégation représentant la Chine.

A noter que Madagascar est considéré comme un pays privilégié par la République Populaire de la Chine, suite à l'annonce du président chinois Xi Jinping - au Sommet Chine-Afrique de Beijing 2018 appelé FOCAC (Forum on China and Africa Cooperation) - concernant la mise en place de 10 ateliers Luban en Afrique pour offrir des formations professionnelles modernes aux jeunes Africains. Les Départements de Mécanique et d'Electronique de l'École Polytechnique d'Antananarivo ont été choisis parmi les 10 annoncés lors du sommet FOCAC par le Président Xi Jinping.

Industrialisation. Le ministre Hajo Andrianainarivelo figure parmi ceux qui ont encouragé la mise en place de l'Atelier Luban à Madagascar après sa visite à Tianjin. D'après son discours lors de l'inauguration, la Grande-île a un grand besoin de formation pour amorcer la création de grandes industries, si l'on ne prend que l'exemple de la construction automobile. Des propos soutenus par le président de l'Université d'Antananarivo.

" Le don des autorités chinoises est inestimable. Au-delà du financement pour la création de cet Atelier, le transfert de technologie qui va être effectué permettra d'ouvrir une des principales portes de l'industrialisation de Madagascar. Tous les pays industriels possèdent une branche d'activité industrielle de construction automobile. C'est ce qui est espéré et ce que va certainement procurer ce projet ", a affirmé le Pr Mamy Ravelomanana, dans son allocution.

A noter qu'un concours a déjà été lancé et 32 étudiants sont admis pour suivre une formation à l'atelier Luban. Il s'agit d'une opportunité qui marque la coopération entre l'ESPA, le Tianjin Vocational College of Mechanics and Electricity, le Tianjin Machinery and Electric Industry School et China Railways, dans l'optique de promouvoir la relation entre Madagascar et la Chine.

Selon les représentants de l'ESPA, les équipements dans l'atelier ont été fournis par Tianjin Vocational College of Mechanics and Electricity pour le côté mécanique et par Tianjin Machinery & Electric Industry School pour le domaine électrique. China Railways a également apporté des appuis techniques dans la mise en place des différents matériels.