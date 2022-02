Madagascar: Christian Ntsay - Distribution de " Vatsy Tsinjo " pour Toamasina I et II

Le Premier ministre distribuant des vivres aux sinistrés.

Face aux dégâts occasionnés par le cyclone Dumako dans la partie Est du pays, le Premier ministre Ntsay Christian à la tête d'une délégation dépêchée par le Président de la République s'est rendu à Sainte Marie et Toamasina le 17 février dernier.

A Toamasina, la délégation conduite par le Premier ministre a eu une réunion de travail avec les responsables étatiques du Grand port de l'Est, pour peaufiner une stratégie afin de rétablir le quotidien des gens, et ce suivant les instructions du Président de la République. Par ailleurs, 650 foyers de Toamasina I et II ont bénéficié du "Vatsy Tsinjo". Pour venir au plus pressé, le Premier ministre en compagnie du maire de Toamasina I s'est rendu dans la soirée même de ce jour à Toamasina I pour voir les quartiers qui ont été inondés par l'eau.

Constater de visu. Pour Sainte Marie, une aide alimentaire a été octroyée aux 200 sinistrés des Fokontany d'Ambatorao, Ifotatra et Ambodirano. Cette aide est composée, entre autres, de cinq tonnes de riz, de l'huile alimentaire et des savons, ainsi que de deux tonnes de semences. Par la même occasion, les jeunes auront du travail avec le " Asa Tagnamaro " (travaux collectifs). Notons que la délégation était venue pour constater de visu la réalité, et s'est entretenue notamment avec les autorités locales pour trouver des solutions en vue rétablir la situation dans lesdites localités.