Cameroun: Montpellier - Ambroise Oyongo - " Je suis à 100%, même plus "

Olivier Dall'Oglio, l'entraineur de Montpellier peut compter sur Ambroise Oyongo pour le déplacement à Lorient ce dimanche dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.

Ambroise Oyongo fait plus que jamais son retour dans le groupe pailladin. L'international camerounais devrait retrouver une place de titulaire, dimanche face à Lorient. Son retour tombe à pic. Ambroise Oyongo tourne la page d'une année de galères. En conférence de presse, il évoque son état de forme.

" Je suis revenu de la CAN en étant reboosté, il y avait juste un peu de fatigue à cause des voyages mais elle est passée. Mentalement, je suis bien, je suis confiant, je n'ai pas de soucis. Je suis revenu le jeudi, j'ai même pu jouer quelques minutes contre Lille. Je suis à 100%, même plus ", a confié le latéral des Lions Indomptables tout en revenant sur cette blessure contractée en Russie pour sa première apparition avec Krasnodar.

" Ma blessure en 2017 était plus importante. Je trouve que cette fois, c'est vite passé. Quand tu es blessé, ça devient un problème mental, c'est dans la tête que ça se passe et tu dois te mettre au-dessous de tout ça. Après ça, tu en reviens plus fort. "