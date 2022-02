Madagascar: Lutte contre la déforestation - Des associations paysannes récompensées par Ambatovy

Un paysan fournissant ses légumes à Ambatovy

Ambatovy contribue à sa manière à la lutte contre la déforestation. L'entreprise minière met à contribution les associations locales riveraines de ses sites d'exploitation pour réaliser des actions de lutte contre les feux de brousse.

C'est le cas, notamment avec Ambohimanarivo Ala Maintso (AAM), l'une des plus dynamiques Communautés de Base (COBA) autour de la mine d'Ambatovy à Moramanga,

Efficacité

L'AAM a été récompensée pour l'efficacité de ses actions en décrochant les prix du concours sur la lutte contre les feux de brousse organisé par la compagnie. En effet, afin de renforcer la lutte contre les feux de brousse et, par la même occasion, motiver davantage les organisations paysannes dans cette lutte, Ambatovy a décidé de mettre en place un concours sur la lutte contre ce fléau. La compétition qui s'est déroulée de septembre à décembre 2021 a consisté à comparer et récompenser les initiatives paysannes destinées à mettre un terme aux feux de brousse.

La remise des récompenses a eu lieu à Ampitambe, Moramanga, le 9 février 2022 et l'AAM d'Ambohimanarivo a décroché le premier prix offert par Ambatovy composé d'une bicyclette, de 200kg de semences de paddy et de 50 bêches pour avoir enregistré zéro point de feu dans ses zones.

En outre, cette COBA a été aussi primée pour avoir réalisé le plus de sensibilisation sur la lutte contre les feux de brousse et a reçu également comme récompense une brouette, 5 pulvérisateurs, et 200kg de semences de paddy. A noter que la deuxième place du concours sur la lutte contre les feux de brousse revient à l'association Tsinjo Ezaka qui a également reçu une brouette et 200 kg de semences de paddy.

Approvisionnement direct

Toujours dans le cadre des partenariats avec les paysans locaux, Ambatovy se fournit en fruits et légumes auprès des agriculteurs de Moramanga. Cet achat entre dans le cadre de la politique d'appui aux paysans locaux par un système d'approvisionnement direct. Pour l'année 2021, Ambatovy a acheté plus de 22,4 tonnes de fruits et légumes, dont 10,7 tonnes de courgette, 7,4 tonnes de haricot vert et 900 kg de pastèque auprès de trois organisations paysannes de Moramanga (FIMIAM, Firaisantsoa, KOMAFI), entre les mois d'avril et décembre 2021. A noter que depuis l'année 2018 jusqu'en 2021, l'approvisionnement en fruits et légumes d'Ambatovy auprès de 150 paysans de Moramanga, dont 79 femmes et 71 hommes, regroupés au sein de quatre associations, à savoir, FIMIAM, Firaisantsoa, KOMAFI et Rindra, se chiffre à 44,53 tonnes.