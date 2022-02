Maroc: L'ouvrage "Éric Zemmour, un outrage français" prouve que la culture et le savoir peuvent transcender les clivages et les conflits nationaux étroits (Auteur)

Abu Dhabi — Le sociologue Driss Ajbali a déclaré que son livre récemment publié, "Éric Zemmour, un outrage français", a prouvé que la culture et le savoir peuvent transcender les clivages et les conflits nationaux étroits, soulignant, d'autre part, à quel point les pays du Maghreb se trouvent concernés au point d'interroger le débat sur la présidentielle française.

Le livre a pris une dimension maghrébine dès sa parution et réalisé une sorte d'"union maghrébine", a déclaré M. Ajbali dans une interview au site "Qposts" à l'occasion de cette publication, ajoutant que son livre sur Éric Zemmour, qui couvre 570 pages, constitue un document supplémentaire au milieu du débat en France, et a été publié par trois maisons d'édition dans quatre pays, à savoir la France, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie.

M. Ajbali a estimé que "la candidature d'Éric Zemmour, en jouant sur le choc des civilisations, s'identifie à la notion du bouc émissaire au sens où l'historien et philosophe français René Girard en a parlé", expliquant que Zemmour "essaye de faire des pays du Maghreb un bouc émissaire, notamment l'Algérie".

Il a souligné que l'apparition de Zemmour sur la scène électorale a suscité son intérêt plus qu'il ne l'a surpris, expliquant que "le journaliste Éric est âgé actuellement de 63 ans, mais l'idéologue Zemmour n'a que 15 ans d'existence".

Il considère également qu'Éric Zemmour n'est rien d'autre qu'un fil conducteur pour son auteur, à travers lequel il aborde les vingt dernières années de ce siècle, et l'évolution de la question de l'immigration, ainsi que le discours autour de cette question en France.

L'auteur a dit que l'année 2000 était le point de départ, pour inclure, année après année, les faits qui ont contribué à l'élaboration du discours de certains intellectuels des médias qui mettent en garde contre ce que le philosophe français Pierre Manent a décrit comme l'aliénation tripartite, c'est-à-dire l'aliénation par la mondialisation, l'aliénation par l'Europe, puis l'aliénation par l'immigration, "qui, selon eux, constituerait une menace pour l'identité de la France elle-même, ainsi qu'un danger islamiste qui porterait atteinte à sa civilisation".

M. Ajbali a ajouté que son livre, qui est le fruit de plusieurs années de travail, peut être considéré comme une suite à son autre ouvrage, "Violence et immigration", publié en 2000, dans lequel il a traité de la question de l'immigration dès les années soixante jusqu'à la fin des années quatre-vingt-dix.

Il a mis en avant que cet ouvrage doit être considéré comme un document supplémentaire au milieu du débat en France, "non pas à cause de Zemmour, mais à cause d'un parcours qui se développe depuis deux décennies et dont Zemmour est l'apogée, sinon la manifestation de son récent déclin".

"En parcourant ce chemin sur une période de 15 ans, Zemmour a réalisé une double fortune, financière et symbolique, mais cela ne lui suffisait pas. Il ambitionne aujourd'hui de décrocher une victoire électorale qui lui donne le droit de diriger les Français", a conclu M. Ajbali.