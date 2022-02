Sénégal: Ramon Marcos Allo, Conseiller à L'ambassade d'Espagne à Dakar - " Il y a plus de 40.000 Sénégalais dans la sécurité sociale espagnole "

interview

Le Sénégal et l'Espagne organisent, ce 21 février, une journée de vulgarisation de la convention bilatérale de sécurité sociale entre les deux pays. Dans cet entretien, le conseiller du travail, des migrations et de la sécurité sociale à l'ambassade d'Espagne au Sénégal, Ramon Marcos Allo, revient sur les avantages de cette convention et le sens de cette journée de vulgarisation qui va réunir des Sénégalais et des Espagnols.

Comment se porte la coopération entre le Sénégal et l'Espagne ?

Elle est excellente. Nous sommes très engagés avec le Sénégal. Plusieurs raisons expliquent cela. Les ressortissants sénégalais constituent la deuxième population africaine en Espagne après les Marocains et la première parmi celle originaire d'Afrique subsaharienne. Il y a une importante communauté sénégalaise dans notre pays et cela a permis d'améliorer notre relation. Il y a aussi un nombre important d'entreprises espagnoles au Sénégal et beaucoup d'Espagnols qui y travaillent.

Les deux pays ont signé une convention bilatérale de sécurité sociale. Quel est son contenu ?

Le plus important de cette convention est qu'elle garantit les droits de sécurité sociale des travailleurs espagnols au Sénégal et des Sénégalais travaillant en Espagne. Elle est très positive pour la diaspora sénégalaise en Espagne parce qu'elle va permettre de garantir leurs droits de sécurité sociale. Quand ils vont prendre la décision de rentrer au Sénégal et de continuer à travailler ici, ils pourront avoir droit à la pension de retraite. Leurs femmes auront droit à la pension de veuvage en cas de décès. L'Espagne est très engagée sur les questions de droit de sécurité sociale.

Depuis quand cette convention a été signée ?

L'Espagne est le premier pays européen, après la France, avec beaucoup de ressortissants sénégalais, à signer cette convention avec le Sénégal. C'est une convention très importante pour les deux pays et qui va favoriser l'amélioration des droits des travailleurs sénégalais en Espagne.

Quels sont les avantages de cette convention pour les travailleurs des deux pays ?

C'est une convention qui a été pensée pour les travailleurs. Nous avons pensé aux travailleurs surtout aux Sénégalais en Espagne qui sont une communauté plus importante que les Espagnols au Sénégal. Il y a plus de 40.000 Sénégalais dans la sécurité sociale espagnole. C'est un nombre assez important. Aujourd'hui, il y a presque 70.000 Sénégalais qui ont des permis de résidence en Espagne. Cette convention va permettre de bien garantir leur droit de sécurité sociale, de travail. Nous avons fait tout ça en pensant à eux.

Est-ce qu'elle est déjà entrée en vigueur ?

C'est une convention qui a été signée à la fin de l'année 2020. L'année dernière, chaque pays a pu faire un processus de ratification à l'interne. Nous avons terminé les processus de ratification. Nous avons travaillé ensemble depuis 2017. Nous avons tenu des réunions à Madrid (Espagne) et au Sénégal pour arriver à un accord, toujours en pensant aux travailleurs, aux jeunes. Nous avons fait tout cela. Il ne manque qu'une petite communication qui doit être faite entre les ambassades et, dans deux mois, la convention va entrer en vigueur.

Vous organisez une journée de vulgarisation de la convention ce 21 février. Qu'est-ce qui est prévu à cette occasion ?

Nous allons faire une journée entre les ministères du Travail du Sénégal et de la Sécurité sociale de l'Espagne. Il y aura, à l'ouverture, le Ministre du Travail du Sénégal et le Ministre espagnol de la Sécurité sociale par visio-conférence en présence d'autres autorités. Nous voulons surtout avoir l'opportunité d'expliquer aux Sénégalais et aux Espagnols, à la diaspora sénégalaise, aux ressortissants espagnols au Sénégal, aux entreprises sénégalaises en Espagne, qu'il y a une convention qui leur donne plus de possibilités, de droits. Plusieurs autres activités sont prévues.

Peut-on espérer que la convention facilite la mobilité professionnelle entre les deux pays ?

C'est une convention qui facilite la mobilité professionnelle et régulière. Je vous ai dit qu'il y a 40 000 Sénégalais dans la sécurité sociale espagnole. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui travaillent en Espagne, qui cotisent à la sécurité sociale. Avec cette convention, ils pourront rentrer au Sénégal et pourront percevoir dans leur pays leurs pensions de retraite. C'est un accord gagnant-gagnant qui permet de faire les choses d'une manière régulière et ordonnée.

Près de 70 000 ressortissants sénégalais vivent en Espagne. Comment se passe leur intégration ?

La population sénégalaise en Espagne a beaucoup augmenté depuis 2005. Il y a eu une croissance continue de cette population. Elle est bien intégrée en Espagne. Nous avons une très bonne considération pour les Sénégalais qui habitent en Espagne. Il y a 40 000 Sénégalais dans la sécurité sociale espagnole, ce qui veut dire qu'ils travaillent régulièrement. Ils ont des contrats de travail. Il y a des familles avec leurs enfants qui vont à l'école en Espagne.