Ile Maurice: Fusillade mortelle de Fakhoo - Vifs échanges entre deux avocates en cour

Elle avait signifié son intention en Cour, lundi le 14 février, de faire appel de la décision de la magistrate Deepti Bismohun de la Bail and Remand Court (BRC) qui avait ordonné la libération de Multazaam Sadulla, incriminé dans la fusillade mortelle de Fakhoo, d'ici le 4 mars, en l'absence d'un procès. Me Peraanendhi Mauree, du bureau du bureau du Directeur des Poursuites Publiques (DPP) est revenue sur sa décision ce jeudi 17 février, en indiquant qu'elle attendra le 4 mars pour décider de la marche à suivre avant de procéder à une demande de révision judiciaire de ladite décision.

Changement de position qui a provoqué la colère de Me Narghis Bundhun, Senior Counsel qui représente, aux côtés de Me Nabiil Shamtally, le suspect Multazaam Sadulla. Ce dernier fait l'objet d'une accusation provisoire de complot dans le cadre de l'affaire portant sur l'assassinat de Manan Fakhoo, habitant Beau-Bassin, tué par balles le 20 janvier 2020 tout près de chez lui. Pour la Senior Counsel, l'avocate du DPP ne peut se montrer indécise du jour au lendemain. S'ensuit un vif échange entre les deux avocates ce jeudi devant la BRC.

Toute cette affaire fait suite à la décision de la magistrate de la BRC qui avait, lors de son ruling, ordonné à la poursuite de déposer l'accusation formelle dans les plus brefs délais contre le suspect qui est en détention depuis plus d'un an. Au cas échéant, il sera libéré contre une caution de Rs 150 000 en mars.

Fustigeant la lenteur de la police, la magistrate avait dit que les points d'objection de la police ne tiennent pas la route. "Je vois que la police estime que le demandeur doit rester en détention pour sa propre sécurité et il est vrai qu'il pourrait y avoir une agitation devant la mosquée où le demandeur habitait au moment des faits mais jusqu'ici, ce dernier n'a fait l'objet d'aucune hostilité de la part du public" note-t-elle. Elle va plus loin pour évoquer l'autre raison évoquée par la police pour objecter à la remise en liberté de Multazaam Sadulla. Celle portant sur l'absence des relevés téléphoniques. "D'ailleurs, lors du contre-interrogatoire, l'enquêteur principal avait concédé que l'investigation devrait être complétée depuis plusieurs mois mais en attendant des documents sur les relevés téléphoniques, l'enquête a pris plus de temps. Ceci n'est pas une raison suffisante pour prolonger la détention du suspect."

Selon elle, il n'y a aucune indication quant à la date un procès sera intenté contre Multazaam Sadulla, donc, elle estime que ce dernier devrait recouvrir la libération conditionnelle d'ici peu.