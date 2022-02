Madagascar: Eurovision France - Ludysoa et Nathan en finale

Les petits protégés de Pascal Obispo vont à nouveau vivre une grande aventure musicale. Signés depuis un an dans le Label Jo&Co, ils sont aujourd'hui finalistes du grand concours Eurovision France avec leur titre " Seule " samedi 5 mars 2022 sur France 2. Sur 3000 propositions de chansons reçues, Ludysoa et Nathan ont été retenus parmi les 12 finalistes pour représenter la France à l'Eurovision.

La finale française a réuni 5,5 millions de téléspectateurs avec le sacre de Barbara Pravi. La finale européenne s'est déroulée devant 183 millions de téléspectateurs de 36 pays, avec le sacre des italiens Maneskin.

Les frère et sœur Ludysoa et Nathan toulousains, originaires de Madagascar, vont défendre leur titre " Seule " dont ils sont auteurs-compositeurs. Né de la fusion de la pop/rock et rap, ce titre parle des moments de solitude que l'on peut traverser, mais c'est surtout un message d'espoir. Ils auront besoin des votes des téléspectateurs lors de l'émission du samedi 5 mars 2022 pour porter ce message à travers le monde. On va les soutenir et voter en masse pour les amener au plus haut de cette aventure musicale internationale.