Madagascar: Football - Pro League - Modification du calendrier

Après l'annonce de la tenue de la Coupe du Président, contre mauvaise fortune, les dirigeants de la Pro League Madagascar doivent faire bon cœur pour accepter de revoir leur copie.

Certes, on ne sait pas si fidèle à son habitude, cette Coupe du Président mettra en face toutes les sélections régionales ou se présentera sous une autre formule. Toujours est-il que les dates du 15 au 25 avril ainsi que celles du 20 au 30 mai sont prises par l'équipe d'Alfred Randriamanampisoa et son équipe. Une belle initiative tout de même, surtout si l'objectif est de mettre en place une sélection capable de défendre nos couleurs à la CHAN et aux Jeux des îles.

Toto-tanana. Le futur entraîneur, du moins si son choix est validé par la FIFA, devra aussi être de la partie afin de détecter les éléments capables de faire partie des Barea. Une issue inévitable si on veut choisir et bien choisir les futurs Barea. On se souvient en effet que Nicolas Dupuis et même Eric Rabesandratana avaient fait appel à des expatriés tels William Gros, Dimitry Caloin, Dax Arohasina et Hery Bastien. Le cas de Hakim Abdallah s'apparente à un forcing comme en témoignent ces nombreux ratés. Et si faute il y a, on ne doit pas reconduire, par principe, ces deux entraîneurs. De toutes les façons, et quand on voit que trois entraîneurs des demi-finalistes de la dernière CAN au Cameroun sont des locaux, il n'y a pas de raison de chercher un technicien " toto-tanana ". Il suffit de mettre les gros moyens, comme cela a été le cas avant et le tour sera joué.

En ce qui concerne les problèmes de la Pro League, le CFEM a donc dû revoir sa copie pour avancer un nouveau calendrier dont on retiendra surtout les Disciples FC qui recevront enfin leurs matches à domicile au Vélodrome d'Antsirabe. Une belle ambiance en perspective surtout lors des playoffs en aller et retour à partir des quarts de finale du 2 au 3 avril et du 9 au 10 avril.

Les demies auront lieu le 30 avril et le 1er mai tandis que les matches retour auront lieu les 7 et 8 mai.

La grande finale est prévue pour le 15 mai à Antananarivo, probablement au stade Barea. Une journée toute particulière pour le football malgache qui aura droit à une très belle cérémonie.