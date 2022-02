Congo-Kinshasa: Impayé depuis plus de 90 mois, un chef des travaux de l'ISP Kikwit fait le sit-in devant la mairie

Le chef des travaux, Evariste Mayombe proteste contre la suspension injustifiée de son salaire depuis plus de 90 mois par le service de paie de l'Enseignement supérieur et universitaire(ESU). Pour faire entendre davantage sa voix, cet enseignant de l'Institut supérieur de pédagogie(ISP) a fait un sit-in vendredi 18 février à la mairie de la ville de Kikwit dans la province de Kwilu.

Ce père de famille juge arbitraire la mesure de suspension de son salaire, n'étant nullement sous le coup d'une procédure disciplinaire, ni à l'ISP Kikwit, son établissement, ni au ministère de l'ESU.

Le chef des travaux sollicite l'implication personnelle du chef de l'État et du premier ministre afin qu'il soit rétabli dans ses droits.

" Je suis en sit-in devant l'hôtel de ville de Kikwit pour protester contre la coupure de mon salaire depuis octobre 2014 et aujourd'hui ça fera 90 mois sans être payé. C'est une décision arbitraire qui doit émaner du service de la paie ou de la direction de la paie à partir de Kinshasa. Ma vie est devenue précaire avec ma famille, je ne peux pas vivre d'une façon digne en tant qu'enseignant de l'université. La situation a vraiment duré, j'en ai marre, je suis au bout de ma patience, et je suis aussi dans le droit de réclamer mon salaire. Je ne connais absolument rien, l'ISP ne me reproche rien, je suis un agent régulier, loyal et actif. Le ministère de l'ESU ne me reproche rien, le ministère du budget ne me reproche rien ", s'indigne Evariste Mayombe.

Il dit avoir écrit aux autorités de l'ISP, au ministre de tutelle de l'ESU et par deux fois au Premier ministre, sans suite.