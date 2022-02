Libye: Concours de beauté de poules rares à Tripoli, c'est une première

Pour la première fois en Libye, un salon de poules rares d'ornement a été organisé cette semaine à Tripoli. Des dizaines de poules originales, de différentes races et provenant du monde entier ont été exposées. Les plus beaux spécimens ont été conviés à un concours de beauté pour sacrer la reine des poules.

Les critères pour choisir la plus belle des poules étaient stricts : taille, couleur, forme, douceur et brillance des plumes, rien n'était laissé au hasard. Et l'heureuse gagnante -d'une beauté inouïe et d'une taille respectable- était de la race Brahma, originaire des Etats-Unis.

La Libye est le plus grand producteur de poules rares et d'ornement en Afrique du Nord. Elle exporte en Tunisie et en Algérie. " Même si je n'ai pas eu le premier prix, j'ai fait de mon mieux et je suis content, nous raconte Fares Nouir, l'un participant qui a gagné un prix. Elever des poules, je le fais depuis tout petit jusqu'à en arriver à participer à ce genre de concours. Aujourd'hui beaucoup de personnes aiment avoir ces poules dans leur jardin pour le rendre plus joli ".

Les exposants sont tous des amateurs mais vivent aussi de l'élevage. Quant aux organisateurs, eux-mêmes amateurs, ils songeaient au salon depuis des années, avant de se lancer.

" Nous avons organisé cette première rencontre pour ouvrir des nouveaux horizons pour les jeunes afin qu'ils puissent lancer ce genre de PME et avoir des revenus. Le but est aussi de les éloigner de la guerre et de la négativité ", souligne Khaled Diab, un des organisateurs.

Le salon a reçu plus de 4 000 visiteurs le premier jour, " un succès ", affirme Khaled Diab qui promet un vrai festival de beauté pour l'année prochaine.