Cote d'Ivoire: Développement local - L'honorable Abel Botchi partage les acquis de La Mé

Le député d'Adzopé sous-préfecture, Abel Botchi, était face aux enseignants de la région de La Mé, le 16 février dernier pour débattre de la politique d'émergence du Chef de l'État pour cette région qui a pour leader, Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement par ailleurs, président du Conseil régional. Face aux invités, à la salle de réunion du Conseil régional, le député de la sous-préfecture est revenu sur tout ce dont la région a pu bénéficier depuis l'accession du Président Alassane Ouattara à la magistrature suprême. D'où le thème de la rencontre : " L'émergence, une réalité dans la région de La Mé ".

Abel Botchi, dans son inventaire des infrastructures de la région, a fait savoir que sous la vision du Président Alassane Ouattara et le leadership du président du Conseil régional, la région de La Mé est en train de sortir de sa léthargie. Parce que la quasi-totalité des gros villages sont désormais dotés de centres de santé. Des infrastructures équipées et fonctionnelles à cent pour cent pour créer la proximité entre elles et les populations.

Ces acquis sont encore plus visibles et palpables au niveau de l'éducation-formation parce qu'en 10 ans, la région de La Mé a enregistré le plus grand nombre d'établissements publics de son histoire. " En moins de dix ans, il a été construit vingt-quatre établissements secondaires, techniques et professionnels dans la région, d'une valeur de plus de cinq milliards de FCfa ", a-t-il informé. Ces établissements qui ont été réalisés dans la plupart des gros villages, notamment les collèges de proximité, constituent de véritables opportunités pour les apprenants de la région, précise Abel Botchi, d'apprendre sur place et produire de bons résultats.

Toujours dans sa politique de développement de la région, le Président de la République a, par le biais du Conseil régional, lancé plusieurs chantiers, selon le député. Notamment au niveau de la voirie, de l'adduction en eau potable. Parce que sous le Chef de l'État, un vaste programme d'approvisionnement depuis le fleuve Comoé est en cours ; non sans oublier la construction de plusieurs châteaux d'eau et de forages dans certaines localités. " Aujourd'hui, presque tous les villages de la région de La Mé sont électrifiés. Plusieurs autres dont le chef-lieu de département ont vu leur réseau s'étendre ", fait savoir le député d'Adzopé. Qui appelle les uns et les autres à s'inscrire dans cette démarche du Président de la République et du Premier ministre, en épousant la politique de développement mise en place.