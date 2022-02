Afrique: RASD/Afrique du Sud - Ghali et Ramaphosa conviennent de renforcer les relations bilatérales

Bruxelles — Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, et son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, se sont engagés à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et les deux peuples et à poursuivre leur coordination sur plusieurs questions d'intérêt commun, au cours de leur rencontre en marge des travaux du sommet de l'Union européenne (UE) et de l'Union africaine (UA), tenu jeudi et vendredi à Bruxelles.

Selon l'agence de presse sahraouie, SPS, les entretiens entre MM. Ghali et Ramaphosa, qui se sont déroulés au siège du Conseil de l'UE dans la capitale belge, "ont été l'occasion d'examiner les relations fortes qui lient le Sahara occidental et l'Afrique du Sud et d'échanger les points de vue sur diverses questions internationales et régionales d'intérêt commun".

Concernant la situation dans les territoires sahraouis occupés, MM. Ghali et Ramaphosa ont échangé leurs points de vue sur les derniers développements dans la région sur fond de poursuite de la guerre, après la rupture par l'occupant marocain du cessez-le-feu de 1991 et l'agression menée par ses forces en novembre 2020 à El-Guerguerat.

Dans ce contexte, "le président sud-africain a réaffirmé la position constante de Pretoria à l'égard de la situation au Sahara occidental et envers la République sahraouie quant à sa lutte pour parachever sa souveraineté sur tous ses territoires occupés et ses ressources naturelles", a ajouté la même source.

De plus, les deux parties se sont engagées à "renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et les deux peuples frères sahraoui et sud-africain", et à "poursuivre leur coordination sur différentes questions d'intérêt commun".

Les entretiens entre les présidents sahraoui et sud-africain ont eu lieu en présence notamment du membre du secrétariat national du Front Polisario chargé de l'Europe et de l'UE, Oubi Bouchraya El Bachir, de l'ambassadeur de la RASD en Ethiopie et son représentant auprès de l'UA, Lamine Abaali et de la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor.