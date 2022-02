Cote d'Ivoire: Gestion budgétaire 2022 - Des mesures pour renforcer la transparence

Ouvert le 17 février 2022 à l'hôtel Président de Yamoussoukro par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, le séminaire bilan 2021 et perspectives 2022 de la Direction générale du budget et des finances (Dgbf) dont le thème central est " la Dgbf au cœur de la transparence dans la gestion budgétaire" a pris fin par des recommandations fortes.

En effet, en vue de garantir une bonne gestion du budget de l'année 2022, au regard des défis liés à la transparence budgétaire, les principales orientations formulées à l'ouverture des travaux par le ministre Moussa Sanogo ont été traduites dans les recommandations dudit séminaire.

Dans le Plan d'actions stratégiques 2022, la Dgbf devra faire un suivi régulier de l'évolution de l'exécution budgétaire et des risques liés au respect des objectifs de solde budgétaire et élaborer le projet de Document de programmation économique pluriannuelle (Dpbep) 2023-2025 en vue de la tenue du débat d'orientation budgétaire au parlement.

Au titre du Pas 2022, la Dgbf devra également préparer, dans les délais constitutionnels, le Projet de loi de finances 2023 et ses annexes et réaliser les tests des fonctionnalités complémentaires du Système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État (Sigobe) relatives aux ambassades, aux Établissements publics nationaux (Epn) et aux collectivités et former les acteurs à leur utilisation et, enfin, déployer le Système de management par la démarche qualité au sein de la Dgbf.

Dans le bilan présenté à la clôture des travaux, par Traoré Seydou, directeur général de la Dgbf, il ressort que le Plan d'actions stratégiques (Pas) 2021 a enregistré un taux de réalisation très satisfaisant de 100% comme en 2020. Quant au Programme d'activités 2021, il a été réalisé à hauteur de 84,4% contre 78,6% en 2020.

"Avec la mise en exploitation satisfaisante du Sigobe, la Dgbf a pu relever le défi de la bonne exécution du budget 2021 et de l'élaboration du budget 2022 dans de bonnes conditions. Je voudrais traduire la satisfaction et les vifs remerciements de Monsieur le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, à l'ensemble du personnel de la Dgbf pour les efforts consentis tout le long de l'année 2021 et qui nous ont permis d'atteindre ces résultats, malgré l'impact de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de la Covid-19.