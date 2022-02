Cameroun: " Les technologies numériques offrent les meilleures options pour développement de l'Afrique ".

Le Transcorp Hilton d'Abuja a accueilli l'édition 2022 du Forum du Président du Conseil d'administration du Groupe United Bank for Africa (UBA). Il était question de " Digitalisation et changement climatique : enjeux majeurs pour le développement économique de l'Afrique "

Prenant la parole à l'ouverture de la session, le PCA du Groupe UBA, Tony O. Elumelu, a félicité le Vice-président Yemi Osinbajo pour ses multiples contributions en faveur du développement économique au Nigeria. " C'est un honneur et un privilège pour UBA de vous avoir parmi nous en cette occasion. Comme certains d'entre vous le savent, notre VP est l'auteur d'un brillant opus qui traite de politique étrangère et après l'avoir lue, je l'ai partagée avec un proche collaborateur, car elle reflète notre vision. Chez UBA, notre engagement en matière d'ESG et de transition énergétique fait notre fierté, mais en tant qu'africains, nous sommes convaincus que cela doit se faire de façon disciplinée, d'autant plus que les émissions de carbone en Afrique sont en deçà de 2 %. "

Il a aussi présenté la digitalisation et le changement climatique comme deux phénomènes majeurs devant être conjugués pour parvenir à développer considérablement le continent Africain et lui permettre d'exploiter pleinement son potentiel dans les prochaines années. Aussi, bien que la digitalisation ait contribué à l'enrichissement exponentiel de certaines économies africaines, les avenues de croissance demeurent inexploitées car les technologies numériques offrent les meilleures options pour l'accélération du développement de l'Afrique.

Ebenezer ESSOKA, Président du Conseil d'administration d'UBA Cameroun s'est exprimé sur le rôle des banques et des autres institutions financières dans l'économie, en particulier sur un continent aussi riche et vaste que l'Afrique. Citant les données récentes de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), il a déclaré que les questions de création d'emplois et de sécurité alimentaire doivent être clairement adressées, ajoutant que " les banques centrales et les systèmes financiers ont un rôle déterminant à jouer dans la formulation de solutions aux problèmes de sécurité alimentaire et de création d'emplois sur notre continent. "

Pour S.E. Prof. Yemi Osinbajo " La trajectoire de la croissance de l'Afrique dans les prochaines années est fonction de deux éléments - la digitalisation et notre gestion du changement climatique. Nous devons nous appuyer sur d'une part, les technologies numériques, qui offrent les meilleures options d'accélération du développement de l'Afrique, et d'autre part, les sources d'énergies renouvelables, qui constituent aujourd'hui un facteur clé du développement économique futur, "

Le Forum du PCA du Groupe UBA Plc est une session annuelle interactive de partage de connaissances et d'expériences organisée par Tony O. Elumelu. Il réunit les membres des conseils d'administration du Groupe et des filiales de la Banque, ainsi que les Comités de Direction en Afrique et dans le monde, dans une perspective de renforcement de la vision de la Banque et de formulation d'idées en faveur du progrès économique en Afrique.