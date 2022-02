Algérie: Visite du président Tebboune au Qatar - Approfondissement de la coopération bilatérale

Alger — La visite d'Etat du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à partir de ce samedi au Qatar, constitue une opportunité pour renforcer les relations fraternelles entre les deux pays, élargir la coopération bilatérale et poursuivre la coordination et la concertation sur les questions arabes et régionales d'intérêt commun.

Cette visite de deux jours, qui intervient à l'invitation de l'Emir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, s'inscrit dans le cadre du "renforcement des relations fraternelles entre les deux peuples frères et de la promotion de la coopération bilatérale, en consécration des relations solides et séculaires unissant les deux peuples et les dirigeants des deux pays", a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Le Président Tebboune aura également à participer au 6e sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu à Doha.

Le président Tebboune et Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani s'étaient rencontrés, en février 2020, dans le cadre d'une visite officielle effectuée par Cheikh Tamim en Algérie.

Les relations algéro-qataries connaissent une dynamique qui se traduit par un échange de visites entre les responsables des deux pays. La dernière en date est celle effectuée, mi-janvier dernier au Qatar, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra en qualité d'envoyé personnel du président de la République.

Lors de cette visite, M. Lamamra a été reçu, à Doha, par l'Emir de l'Etat du Qatar à qui il a remis une lettre du Président Tebboune.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont évoqué les relations bilatérales ainsi que les perspectives prometteuses de développement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines commercial, économique et d'investissement, conformément aux directives des dirigeants des deux pays, partant de leur souci de consolider les liens de solidarité et de coopération et de renforcer la coordination et l'action commune, au service des questions qui intéressent la nation arabe, à leur tête la cause palestinienne.

En novembre dernier, le nouvel ambassadeur qatari, après avoir remis ses lettres de créances au président de la République, a mis en avant les pas franchis dans la coopération bilatérale, affirmant la possibilité de booster ce processus vers de plus amples perspectives eu égard aux potentialités que recèlent les deux pays.

== Un saut qualitatif en matière de coopération économique et commerciale ==

Outre les volets politique et diplomatie, l'Algérie et le Qatar œuvrent à réaliser un saut qualitatif en matière de coopération économique et commerciale, tel qu'il a été décidé lors de la première réunion du Conseil d'affaires mixte algéro-qatari, tenue avril dernier par visioconférence.

Lors de ce Conseil, le ministre du Commerce, Kamel Rezig et le ministre qatari du Commerce et de l'Industrie, Ali Ahmed Al Kuwari avaient convenu de "booster la coopération économique et commerciale entre les deux pays en encourageant le partenariat et l'investissement".

M. Rezig avait affirmé que cette réunion "établira de nouveaux partenariats entre les deux pays et ouvrira de larges perspectives à la relance des projets d'intérêt commun pour répondre aux besoins et aspirations des opérateurs économiques des deux pays".

De son côté, M. Al Kuwari avait plaidé pour l'encouragement des investissements entre l'Algérie et le Qatar et l'élargissement des partenariats dans les secteurs clé comme l'industrie, le commerce, les industries alimentaires, les industries manufacturières, le tourisme, les services, les énergies renouvelables et autres.

Dans le domaine des télécommunications, l'opérateur de la téléphonie mobile Ooredoo, installé en Algérie depuis 2004 et classé en troisième place sur le marché algérien, compte jusqu'à ce jour quelque 12,5 millions d'abonnés aux technologies 3G et 4G.

En matière de sport, M. Nasser Al-Khelaifi, président du Conseil d'administration du réseau qatari "BeIn Sports", également président de Qatar Sports Investments, avait assuré au terme d'une audience que lui a accordée le Président Tebboune que sa visite en Algérie serait le début de relations communes avec les sociétés BeIn Sports, avec l'ouverture d'une branche du réseau "BeIn Sports" en Algérie qui s'apprête à organiser les JM- Oran 2022.

Toujours dans la sphère sportive, le Président Tebboune avait reçu, en janvier, cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani, représentant personnel de l'Emir de l'Etat du Qatar, qui lui a remis le porte-drapeau de la Coupe arabe, remportée par la sélection nationale décembre dernier. Un porte-drapeau en or, serti de perles, estampillé "Coupe arabe" en lettres arabes et portant les couleurs du drapeau algérien.