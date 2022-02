Afrique de l'Ouest: La force Barkhane se réorganise au Sahel

Dans un communiqué de presse dont Fratmat.info a reçu copie, le vendredi 18 février 2022 les forces françaises en Côte d'Ivoire (Ffci) se sont prononcées sur le désengagement de la force Barkhane au Mali.

Le président de la République française, Emmanuel Macron a annoncé le jeudi 17 février lors du sommet Ue/Ua sa décision de retirer la force Barkhane du territoire malien, considérant que les conditions politiques et militaires de notre engagement militaire au Mali ne sont plus réunies, notamment en raison de la politique d'entrave systématique de notre action et de celles de nos partenaires européens par les autorités de transition.

Ces dernières ont fait le choix de la rupture en décidant de ne pas respecter leurs engagements sur la transition politique et en négociant le déploiement d'une société militaire privée dont les agissements ont été plusieurs fois condamnés par la communauté internationale et alimenteront l'instabilité au Mali. Cette décision, prise en concertation avec nos partenaires européens, ne remet pas en cause notre engagement à combattre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest, qui se fera par redéploiement de notre dispositif militaire vers les autres pays de la bande sahélo-saharienne, et vers les pays du Golfe de Guinée, également confrontés à l'expansion de la menace terroriste vers le Sud.

Cette ré articulation se fera dans les prochains mois. Cette adaptation se basera sur 3 piliers : la coopération, le partenariat opérationnel et la rassurance, notamment au travers d'un partenariat militaire rénové, impliquant le maintien d'une présence militaire française dynamique et significative hors Mali. Ce nouveau dispositif reste encore à définir et à co-construire en liaison avec nos partenaires africains et nos alliés européens et américains, avec pour échéance l'été 2022. L'intervention militaire n'a vocation qu'à poser les conditions sécuritaires préalables au règlement politique du conflit. La coalition pour le Sahel repose sur 4 piliers, que sont la lutte contre les GAT, la montée en puissance des armées nationales, le retour de l'Etat dans les zones d'insécurité et le développement.

Agissant sur les deux premiers volets, et concourant au 3ème, Barkhane a rempli sa mission au Mali, et facilité notamment l'intervention de nombreux acteurs du développement. Engagée en urgence au Mali depuis 2013 à la suite d'une demande des autorités maliennes pour stopper l'offensive des groupes armés terroristes et le risque d'effondrement de l'Etat malien, la France n'a depuis jamais cessé de lutter contre les groupes armés terroristes et d'appuyer les forces armées sahéliennes.

Appuyée par la Tf Takuba, l'opération Barkhane a su dernièrement s'adapter afin d'intégrer la bascule des Gat vers le terrorisme aveugle et la montée en puissance des armées partenaires. Les deux opérations ont enregistré des succès et allaient poursuivre leur dynamique positive.