Cameroun: Conseil régional du Sud - Le marché des rideaux annulé

La décision de l'Agence de régulation des marchés publics met fin à une dépense projetée de 60 millions Fcfa.

L'immeuble-siège du Conseil régional du Sud bâti sur deux niveaux à Ebolowa, ne sera pas de sitôt équipé de rideaux de luxe. Puisque l'Agence de régulation des marchés publics (ARMP) en a décidé autrement, en annulant l'appel d'offres du 21 décembre 2021 portant " fourniture et installation des rideaux dans les bureaux des responsables du Conseil régional du Sud et son additif rectificatif du 13 janvier 2022". La décision de l'ARMP a été rendue publique le 14 février, après une polémique assez nourrie dans l'opinion publique sur le montant alloué à un appel d'offres devenu presqu'" intriguant" de par son objet.

Une décision qui suscite des interrogations sur le rôle joué par le ministère des Marchés publics (MINMAP), lequel a approuvé ce marché de fourniture et d'installation de rideaux, au bénéficie d'une collectivité territoriale décentralisée nouvellement mise en place. Tout comme l'annulation actée par l'ARMP ne manquera pas de déconstruire les explications données par le président du Conseil régional du Sud, Emmanuel Mve Elemva, par la voix de son responsable de la communication, pour lever les zones d'ombre qui planaient déjà sur ce marché public.

" Le Conseil régional du Sud s'indigne contre cette cabale gratuite aux fins inavouées et tient à rappeler à toutes fins utiles, que cette jeune collectivité territoriale décentralisée a voté le 11 juin 2021 son tout premier budget annuel équilibré en recettes et en dépenses à 3 milliards Fcfa provenant de la seule dotation de l'Etat pour l'installation du Conseil régional du Sud au titre de l'année 2021 ", rappelle le responsable de la communication du Conseil régional du Sud, Parfait Magloire Obam, dans un communiqué de mise au point il y a quelques semaines. La levée de boucliers enregistrée au sein du public impose des détails. Le signataire de ce communiqué indique alors que cette enveloppe budgétaire a accordé 40% (1,200 milliard Fcfa) au fonctionnement et 60% (1,8 milliard Fcfa) à l'investissement.

" Ce budget consacré exclusivement à l'installation du Conseil régional du Sud et non à autres choses, comme le souhaitent certains esprits échauffés, s'est exécuté de manière rationnelle et conformément à l'orthodoxie des procédures en vigueur au Cameroun ", ajoute Parfait Magloire Obam. On y apprend que la bâtiment-siège est un immeuble R+2, constitué d'une soixantaine de bureaux et des salles de réunion. Le marché des rideaux n'est pas le seul à être passé. La liste n'est pas exhaustive : 250 millions Fcfa ont été consacrés au mobilier, 500 millions Fcfa à l'acquisition du matériel roulant, 80 millions Fcfa à l'élaboration du Plan régional de développement, 130 millions Fcfa l'acquisition des scieries dans le cadre du partenariat avec les forêts communautaires de la région du Sud et autres.

" Autant de marchés passés sans que les uns et les autres ne s'en offusquent puisque, bel et bien publiés dans le même journal des marchés de l'ARMP ", insiste-t-il. Avant de renchérir : " Les rideaux comme tous les autres marchés passés font bel et bien partie des équipements. Dans un immeuble de plus d'une soixantaine de pièces abritant le siège d'une institution sérieuse et prestigieuse comme le Conseil régional du Sud, doit-on y mettre des rideaux de la friperie ? ", s'interroge-t-il. On attendait donc l'exécution sereine de ce marché, lorsque l'ARMP a pris ses responsabilités, en annulant l'appel d'offres y relatif. Quelle sera la suite de l'affaire ?