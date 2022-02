Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Plus de 4 milliards de francs mis à la disposition des Coges au premier trimestre

Le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Mena) a lancé, hier, à la Direction des examens et concours (Deco) au Plateau, une mission de sensibilisation sur le nouveau décret n°2020-997 du 30 décembre 2020 qui annonce la suppression des levés de cotisations exceptionnelles et l'implication des collectivités territoriales dans le fonctionnement des Coges. Karim Fofana, chef de cabinet du Mena, a relevé un fait majeur, celui de la quasi-disponibilité et de la mise à disposition du budget alloué aux Coges bénéficiaires : " Le professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, a sollicité et obtenu une lettre d'avance d'un montant de 4,7 milliards de F Cfa, pour le premier trimestre de l'année 2021-2022, accompagné d'une note circulaire du cabinet relatif aux dispositions d'utilisation de ces fonds.

A la date du 11 février 2022, 4,423 milliards, soit 11,071 Coges ont déjà reçu leur virement ", a-t-il confirmé. Il a spécifié que la direction d'animation de la promotion et de suivi des comités de gestion dans les établissements scolaires entreprendra une tournée de sensibilisation des acteurs pour un partage d'information sur les réformes liées au Coges du 20 au 27 février sur l'ensemble du territoire. Cela, en vue d'impliquer l'ensemble des communautés sur les enjeux de l'école, ainsi que les parties prenantes.

Pour lui, cette mission vise à donner des détails sur les nouvelles dispositions relatives à l'application des nouveaux décrets en vigueur : " Désormais, les fonds des Coges ne proviendront plus des cotisations des parents, mais de l'État et des collectivités. Leur gestion devant obéir à la même rigueur que la gestion de tous les autres deniers publics ". Également, un arrêté ministériel a été pris pour fixer les droits des examens, des inscriptions et des droits annexes.

Cet arrêté, sur recommandation du groupe de travail interministériel en date du 4 décembre 2020, prend en compte la contribution des parents d'élèves. " Les tricots, les livrets de correspondance, les photos d'identité, exclusivement pour les classes de Cm2 au primaire, les macarons et les activités socio-culturelles sont fixés par arrêté, d'un coup maximum de 500 FCfa, payable à l'économe de l'établissement contre remise d'un reçu ", a-t-il fait mention.

Kouamé Kouadio David, inspecteur général de l'Éducation nationale, directeur d'animation, de la promotion et de suivi des Coges, a traduit ses remerciements à la ministre Mariatou Koné, qui a accepté cette tournée de sensibilisation sur les innovations et réformes apportées dans le système éducatif. Il annonce, par ailleurs, que ce décret n'abroge pas celui de 2012, mais modifie un certain nombre de points. Pour lui, l'article 27 nouveau, met en lumière les cinq éléments constitutifs des ressources des Coges qui sont les subventions de l'État, les fonds provenant des collectivités locales et territoriales.

Pour l'année 2022, c'est 30 milliards, dont 12 milliards à la charge des collectivités locales.