Cote d'Ivoire: Jeannot Ahoussou-Kouadio - " Bien vivre dans un village est facteur de paix "

En marge des travaux du Caucus régional qui ont débuté hier à Abidjan, la délégation des collectivités territoriales d'Afrique de l'Ouest a été reçue en audience par le Premier ministre Patrick Achi à son cabinet au Plateau. Le Chef du gouvernement ivoirien a assuré ses visiteurs d'une forte représentation de la Côte d'Ivoire au 9e Sommet Africités à Kisumu au Kenya.

Il a souhaité des échanges fructueux aux participants et marqué sa convergence de vue avec le thème et les enjeux du prochain forum Africités. " En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Président de la République a enclenché un processus de renforcement de la décentralisation, l'accroissement des ressources au niveau local, le renforcement des capacités ", a indiqué Patrick Achi.

Le secrétaire général de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, Jean Pierre Elong MBassi, s'est félicité de l'engagement du Premier ministre et du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement des collectivités territoriales, dans le cas d'espèce, des villes intermédiaires.

" Nous sommes tous mis en demeure d'inventer un autre modèle de développement. On sait que les limites de la planète nécessitent un modèle plus économe en carbone, plus soucieux de l'équilibre entre les êtres humains et les autres espèces vivantes, et plus soucieux de la relocalisation des activités économiques au plus près des producteurs et des consommateurs ", a déclaré le chef de la délégation.

Jean Pierre MBassi dit avoir profité de l'occasion pour appeler à une mise en œuvre efficiente de la décentralisation dans les pays ouest-africains, et que ces derniers ratifient la Charte africaine des valeurs et principes de la gouvernance locale et du développement local, adoptée depuis juin 2014 par les Chefs d'État et de gouvernement.