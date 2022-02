Sud-Soudan: Akuol de Mabior raconte son Soudan du Sud, une histoire familiale très politique

interview

Peut-on être à la fois juge et partie ? Akuol de Mabior a 16 ans lorsque son père, John Garang, chef historique de la guerre d'indépendance contre le Soudan, décède lors d'un accident d'hélicoptère en 2005. Sa mère est depuis 2020 vice-présidente du Soudan du Sud, qui est depuis sa fondation en 2011 pratiquement toujours en guerre civile. Dans No Simple Way Home, présenté jusqu'à 20 février en première mondiale à la Berlinale 2022, la réalisatrice tente un double portrait de sa famille et de son pays.

RFI : No Simple Way Home, le premier film sud-soudanais présenté à la Berlinale, dans la section Panorama Dokumente, commence avec votre père, John Garang, décédé en 2005, dans un accident d'hélicoptère. Qui est votre père pour vous aujourd'hui ? Et qui est votre père pour le peuple du Soudan du Sud aujourd'hui ?

Akuol de Mabior : Pour moi, c'était un très bon père et quelqu'un avec qui j'ai passé du temps en tant que père et fille. C'était quelqu'un qui m'aidait à faire mes devoirs, qui expliquait la vie à sa fille. Mais pendant tout ce temps, il était aussi le leader du Mouvement populaire de libération du Soudan (MPLS) et un géant dans l'imaginaire du peuple soudanais. Cela a continué jusqu'à aujourd'hui. Il a été tué en 2005 dans un accident d'hélicoptère, alors qu'il commençait à tenir la promesse du MPLS, à savoir la liberté pour le peuple du Sud et l'autodétermination. Sa vie a été interrompue au moment où les choses semblaient sur le point de changer pour le mieux. Cela a créé un personnage encore plus grand. Et aux yeux du peuple est née l'idée d'un héros. Mais pour moi, aujourd'hui, il reste un père extraordinaire.

Et qui est-il aujourd'hui pour les onze millions d'habitants du Soudan du Sud ?

Beaucoup de gens le décrivent comme un père fondateur. Il y a une statue de lui au milieu de la capitale et son portrait figure sur leur monnaie. Il est considéré comme un grand libérateur.

Vous avez dit qu'il a été tué dans cet accident d'hélicoptère. C'était un accident ou autre chose ?

Officiellement, c'était un accident. Il y a évidemment des théories, à cause du timing [trois semaines après sa prestation de serment en tant que vice-président soudanais, NDLR], mais je ne peux pas en être sûre.

Le titre de votre film est No Simple Way Home. Qui êtes-vous dans ce film ?

Je suis la réalisatrice, la cinéaste, la personne derrière la caméra, mais aussi un sujet dans tout cela, car le film parle de ma mère. Ma mère est revenue à la politique, après avoir perdu son mari. Il n'était pas question pour moi de rester toujours derrière la caméra, même si j'étais tentée de le faire. Bien que je sois aussi un sujet. Le film est aussi à la recherche d'une identité sud-soudanaise. C'est compliqué, car le pays n'a que dix ans et a été en guerre contre lui-même pendant la majeure partie de sa courte histoire. Pour cela, je suis derrière la caméra, devant la caméra, en train de chercher ce que cela signifie de se sentir chez soi au Soudan du Sud.

Vous êtes Sud-Soudanaise, mais vous êtes née et avez grandi en dehors du Soudan, notamment parce que votre père a travaillé souvent à l'étranger. Aujourd'hui, où se trouve votre maison, quel est votre pays aujourd'hui ?

Je vis à Nairobi et c'est vrai, je n'ai jamais vécu au Soudan du Sud ou au Soudan à l'époque. C'est à Nairobi que je suis allée à l'école, de l'âge de six ans jusqu'au bac. Ma base est à Nairobi, même maintenant. Nairobi et le Kenya, c'est ce dont je me souviens le plus de mon enfance.

Le film se déroule dix ans après l'indépendance du Soudan du Sud. Beaucoup d'observateurs considèrent que la situation est aujourd'hui pire qu'avant l'indépendance. La guerre civile a provoqué plus de 400000 morts, des millions de personnes déplacées et en situation de précarité alimentaire. Pourquoi avez-vous pensé qu'il était plus important de braquer la caméra sur les membres de votre famille que sur ceux qui souffrent ?

Je ne dirais pas que c'est plus important ou moins important. Je pense simplement que je ne peux pas parler au nom de personnes qui ont des expériences complètement différentes des miennes. Je préférerais que les gens parlent en leur propre nom : ils ont des histoires, ils sont capables de parler en leur nom. Dans mes projets à venir, j'aimerais me concentrer sur les habitants du Soudan du Sud, notamment sur les jeunes femmes soutenant leur famille. Mais je ne veux pas parler au nom des gens.

Le film se concentre beaucoup sur votre mère, Rebecca Nyandeng de Mabior. Elle est la veuve du héros de l'indépendance, mais elle a aussi été ministre après la mort de votre père. Depuis 2020, elle est l'un des vice-présidents du Soudan du Sud. Ne pensez-vous pas que beaucoup de gens qui verront le film diront qu'elle est aussi responsable de la très mauvaise situation du pays aujourd'hui ?

Je pense qu'elle est prête à relever ce défi. Elle fait partie de ce gouvernement qui a du mal à tenir ses promesses et elle le reconnaît. Même dans le film, elle avoue le fait que des erreurs ont été commises. Une des premières choses qu'elle a dites, c'est que des excuses devaient être présentées au peuple. Je pense qu'elle n'a pas peur de contester. Elle n'hésite pas à parler de ces réalités vraiment difficiles et des conséquences des décisions prises par les personnes occupant ces postes. Oui, elle occupe un poste où des décisions ont de grandes conséquences. Elle aurait pu dire : " Je ne veux pas faire partie de ce gouvernement, je vais rester en dehors de ça. " Mais elle a décidé qu'en fin de compte, elle pourrait être capable d'améliorer les choses de l'intérieur. Même si c'est difficile et un très grand défi.

Pourquoi n'y a-t-il pas eu aussi des voix critiques sur la politique en général et sur votre mère en particulier ? Pourquoi avez-vous préféré faire une sorte d'album de famille ?

Un film est limité. Il ne peut pas tout raconter. Je l'ai fait dans les limites de ma perspective. Dans l'avenir, j'espère explorer aussi d'autres chemins. Mais nous ne pouvons pas faire un film qui parle de tout et de tous. Il y a des limites. On ne peut pas raconter toute l'histoire en si peu de temps, une heure et vingt minutes. Mais j'espère que nous avons raconté une autre facette de l'histoire et j'ai assumé ma subjectivité. Je ne fais pas autorité, je ne suis pas la voix de Dieu, ni rien de ce genre. Et à sa manière, cela a aussi de la valeur.

Parmi les premiers producteurs et financiers de votre film figure la boîte de production sud-africaine Steps, et un producteur kényan, Light Box Africa. Qui verra No Simple Way Home au Soudan du Sud ?

Il sera certainement montré dans la capitale, mais nous aimerions aussi aller à l'extérieur. Nous y travaillons. Nous aimerions vraiment que les gens du Soudan du Sud le voient. Nous ne voulons pas faire un film qui serait inaccessible aux personnes dont il parle. L'un de nos producteurs a une expertise pour amener le cinéma dans des zones qui n'ont pas autant de ressources ou qui n'ont pas les infrastructures pour le cinéma.

Comment avez-vous vécu la Berlinale ?

La première était incroyable. Toute la journée a été une expérience incroyable. Même pour venir ici. Il y avait tellement de bonne volonté. Nous sommes tout simplement ravis de raconter une histoire sur le Soudan du Sud qui est différente de celles auxquelles nous sommes habituées...