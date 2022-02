Afrique du Nord: L'Egypte suit de près la situation en Libye et seul le peuple libyen peut régler sa crise

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Hafez, a déclaré jeudi, que l'Égypte suivait de près l'évolution de la situation en Libye.

Il a dit, dans un communiqué de presse, que l'Egypte estimait qu'un règlement de la crise libyenne serait seulement aux mains des libyens, sans ingérence ni diktat extérieur.

M. Hafez a salué le rôle des institutions libyennes et leur prise en charge de leurs responsabilités, y compris les mesures prises aujourd'hui par la Chambre des représentants en consultation avec le Conseil d'État conformément à l'accord de Skhirat, prenant en compte que la Chambre des représentants libyenne est l'organe législatif élu, chargé de promulguer les lois, de légitimer le pouvoir exécutif et d'exercer sur lui son rôle de contrôle.

Le porte-parole a expliqué que l'Égypte continuait de communiquer avec toutes les parties libyennes dans le but de rapprocher leurs points de vue, d'assurer la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays, de répondre aux aspirations du peuple libyen, de soutenir les efforts de réconciliation nationale entre les frères libyens, et d'unifier les institutions libyennes.

Il dit que l'Egypte poursuit ses efforts dans le cadre de sa coprésidence du groupe de travail économique libyen, d'une manière qui réalise l'intérêt du peuple libyen à préserver ses richesses

Le porte-parole a ajouté que l'Égypte continuait également de soutenir les efforts du Comité militaire conjoint 5 + 5 visant à mettre en œuvre les résultats du sommet de Paris, le processus de Berlin et les résolutions du Conseil de sécurité concernant la sortie de toutes les forces étrangères, combattants étrangers et mercenaires de Libye sans exception et dans un délai précis.

Il a exprimé la confiance de l'Égypte dans la capacité du nouveau gouvernement libyen à atteindre ces objectifs d'une manière qui préserve l'unité et la souveraineté de la Libye sur son territoire et assure sa sécurité, en plus de contrôler la situation intérieure, de préparer l'atmosphère pour la tenue d'élections et de mettre en œuvre toutes les exigences de la feuille de route approuvée par les frères libyens.

L'Égypte a appelé toutes les institutions libyennes, les forces nationales et les composantes sociales à défendre l'intérêt suprême du pays, à recourir à la voix de la raison et à maintenir la stabilité interne, et à ne se laisser entraîner par aucun appel à recourir à la violence ou à la force pour gâcher le efforts politiques actuels.