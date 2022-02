Congo-Brazzaville: Humour - Une scène, huit femmes et du rire à foison

Dans le cadre de leur tournée africaine " Stand-up au Féminin ", Norma, Sylvanie et Prissy la dégammeuse ont livré un spectacle d'humour, le 18 février, à l'Institut français du Congo, avec en première partie un show hilarant assuré par cinq jeunes demoiselles qu'elles ont eu à former durant quatre jours seulement.

Pour s'être illustrées, du 14 au 18 février, pendant la formation en stand-up, Jackie Michelle, Riri nationale, Nesta Queen, Nuneize M'vata et Idéale sont les cinq jeunes femmes congolaises qui ont animé la première partie de la soirée humoristique, riche en ambiance et en rire. Avec un talent brut et un style propre, chacune d'elle s'est exprimée aisément à la grande surprise du public qui n'a pas tari d'éloges leurs différentes prestations. Leurs sketchs portaient respectivement sur les réalités ambiguës de voisinage, la différence culturelle, les relations amicales et scolaires, les offres d'emploi peu crédibles au Congo et enfin le caractère prétentieux de certaines mamans congolaises.

" Je suis très contente de ma formation en stand-up, de tout ce que j'ai appris et surtout du fait que j'ai pu surmonter le trac pour ma première scène ", a confié Nuneize M'vata. Un sentiment de joie également que n'a pas pu retenir Idéale qui, grâce à cette expérience, se sent prête à prendre son envol pour une carrière d'humoriste. " Cette formation a été l'élément déclencheur pour sortir le côté comique qui sommeillait en moi. Le spectacle de ce soir était merveilleux, plus que comme dans mon rêve ", a-t-elle fait savoir.

Après le passage des jeunes humoristes congolaises au talent prometteur, la scène a vibré au rythme du talent étincelant des trois humoristes féminines à l'honneur : Norma (Cameroun), Sylvanie (Cameroun) et Prissy la dégammeuse (Côte d'Ivoire). " Focus Norma ", " Adulte chapitre zéro ", " Entre l'homme et la femme qui est le plus dangereux ? " sont les trois sketchs partagés au public brazzavillois, avec un supplément d'histoires inédites.

Durant près d'une heure, elles ont partagé avec brio leurs expériences personnelles liées, entre autres, à la vie de couple et ses à-côtés en Afrique, la fin de l'adolescence pour une jeune africaine, le machisme des hommes, le décalage entre le cinéma américain et celui camerounais, l'actualité musicale et sportive en Afrique centrale et ses défis, etc. Une manière pour elles d'exprimer leur vision de l'Afrique d'aujourd'hui face aux défis de la mondialisation.

" Stand-up au féminin ", c'était au total huit regards croisés de plusieurs femmes sur des thèmes récurrents du quotidien et de la société. Un vrai mix qui a régalé les spectateurs et rendu fières les humoristes. " Pour nous artistes, quand on arrive quelque part pour une première fois, on appréhende car le réel est très loin du virtuel. On peut t'aimer sur les réseaux sociaux, mais en vrai ça ne donne pas la même chose. Et comme ce soir, savoir que nous sommes réellement appréciées pour ce que nous faisons, ça fait énormément plaisir ", s'est réjouie Prissy la dégammeuse, après son premier show à Brazzaville. A Sylvanie d'ajouter: " Le public de Brazzaville est extrêmement chaleureux et, dès que l'occasion se présentera, c'est avec plaisir que je reviendrai ".

Notons qu'après Brazzaville, c'est à Pointe-Noire que Norma, Sylvanie et Prissy la dégammeuse vont clore leur passage au Congo. Ce séjour s'articulera sur le partage de connaissances en vue de suciter des vocations ainsi que d'un spectacle comique.