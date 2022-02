Congo-Kinshasa: Beni - Bouclage dans 3 quartiers, la police saisit plusieurs biens volés

Trois quartiers de la ville de Beni (Nord-Kivu) ont été quadrillés par la police lors d'un bouclage vendredi 18 février. Ce contrôle des forces de sécurité s'est concentré sur les cellules Ntony et Vingazi, respectivement dans les quartiers Kalinda et Byahutu et le quartier Malepe.

La police a pu retrouver trois motos volées et plusieurs articles ménagers. Elle dit continuer d'enquêter pour retrouver les propriétaires de ces biens.

Elle appelle aussi la population à porter plainte contre inconnu à chaque fois qu'il y a vol de ses biens.

Nasson Murara, chargé de communication de la police dans la ville de Beni encourage toutes les victimes de vol à faire cet exercice :

" Parce que ce sont ces plaintes qui facilitent aux policiers et aux officiers de la police judiciaire de réunir tous les éléments, et quand il y a toujours des fouilles, on pourra retrouver des documents et constater si réellement une moto n'a pas des documents. Vous savez, une moto a un numéro de châssis et autres choses. Et après, on va vérifier sur le document si réellement cette moto appartient par exemple aux victimes de ces actes de vol ".

Depuis le lancement par la police des opérations de bouclage et fouille, la population constate une baisse sensible des cas de vol à domicile.