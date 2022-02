Cote d'Ivoire: Nouvelle trêve sociale - Les négociations se tiendront au mois de mai

L'inspecteur général de la fonction publique, le Pr Traoré Flavien, a souligné que les négociations de la nouvelle trêve sociale auront lieu en mai.

" Au mois de mai, il reviendra au Premier ministre d'établir un calendrier de séances de négociations collectives qui vont conduire à la signature d'une nouvelle trêve sociale ", a déclaré, le jeudi 17 février 2022, le Pr Traoré Flavien, lors de la rentrée syndicale du syndicat national des informaticiens du secteur public de Côte d'Ivoire (Syninfci), à la cité financière d'Abidjan-Plateau..

En ce qui concerne les revendications communes pour les fonctionnaires et agents de l'Etat et ceux des corporations interministérielles tels que les chauffeurs, les informaticiens, les imprimeurs etc, a poursuivi l'inspecteur général de la fonction publique, leurs revendications seront enregistrées et consolidées directement par le ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration.

Quant aux revendications nouvelles, elles seront enregistrées en février-mars et leur consolidation en mars-avril. Celles-ci seront transmises à la Primature avant le mois de mai. Mais avant, il a invité les syndicats à participer aux séances de travail avec leurs ministères techniques pour élaborer pendant les mois de février et mars, les plateformes revendicatives des six familles d'emplois du secteur public.

" Aux mois de mars et avril, ces plateformes sectorielles seront consolidées au ministère en charge de la fonction publique avant d'être transmises à la Primature ", a conclu le Pr Traoré Flavien.