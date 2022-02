Algérie: ONU/Comité spécial de la décolonisation - Ouverture de la session 2022

NEW YORK (Nations unies) - La session 2022 du Comité spécial de la décolonisation, dit Comité des 24, s'est ouverte vendredi avec au programme la réélection de sa présidente, l'audience du chef du Cabinet du SG de l'ONU sur la situation économique dans les territoires non autonomes et les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de ses missions, indique l'ONU sur son site.

Dans son intervention à cette occasion, et après avoir soulevé les "effets dévastateurs du colonialisme" sur les territoires non autonomes, Courtenay Rattray a fait observer que "les 17 territoires non autonomes inscrits sur la liste des Nations unies, dont certains ont des économies fragiles, ont consenti d'énormes efforts pour faire face aux répercussions socio-économiques de la crise sanitaire", jugeant "essentielle la coopération internationale dans ce contexte".

S'exprimant dans le même contexte, la présidente du Comité spécial, Keisha McGuire, a exhorté les Etats membres à "redoubler d'efforts pour aider M. Rattray dans la conduite de ses travaux, dont l'étude de la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, l'audience des déclarations de représentants des territoires non autonomes, l'envoi des Missions de visite et l'organisation chaque année des séminaires régionaux".

Il est à noter que lors de cette session, le Comité a, en sus d'avoir adopté son projet de programme de travail, permis l'élection ou la réélection de ses vice-présidents, MM. Pedro Luis Pedroso Cuesta (Cuba), Alhaji Fanday Turay (Sierra Leone) et Arrmanatha Christiawan Nasi (Indonésie), et de Bassam Sabbagh (Syrie) au poste de rapporteur.