Ile Maurice: Covid-19 - Le statut de "fully vaccinated" change dès ce samedi 19 février

Désormais il faut avoir une booster dose soit la dose de rappel pour être considéré comme fully vaccinated contre le Covid-19. La réglementation sur le statut vaccinal prend effet à partir aujourd'hui 19 fevrier.

Pour avoir ce statut, il faut avoir été vacciné deux fois et avoir reçu l'injection de rappel. Autre possibilité, c'est d'avoir été infecté et devoir attendre avant de faire sa dose de rappel. Or, auparavant le temps d'attente était de quatre mois. Aujourd'hui c'est d'un mois uniquement. L'exemption vaccinale est accordée par un board médical et la personne s'engage à faire un test PCR toutes les semaines gratuitement.

Ce statut vaccinal permet aux personnes vaccinées d'avoir accès à des lieux spécifiques et des institutions. Parmi ceux-ci on retrouve : les restaurants, les salons de coiffure/ esthétiques, les food courts, les hôtels, les écoles, les collèges, les maisons de retraite, les universités, l'accès à l'aéroport et au port. Les emplois dans des établissements hospitaliers ou médicaux sont aussi concernés par cette loi.

Ceux qui ont fait les vaccins, AstraZeneca/Covishield, Covaxin, Sinopharm et Sputnik doivent faire leur booster après quatre mois et le statut vaccinal expire six mois après la deuxième dose. Cela s'applique également à ceux qui ont fait l'unidose de Janssen. Les personnes avaient eu droit à une dose de rappel de Janssen pour les 18-39 ans et Pfizer de 40 ans et plus. Or, depuis peu, Maurice offre un booster avec le vaccin Moderna pour les 18-39 ans.

De plus, les adolescents entre 12 et 17 ans se voient offrir les vaccins et la piqûre de rappel avec Pfizer. Il n'y a pas d'obligation, mais les élèves de 18 ans sont obligés de présenter leur carte de vaccination ou un test PCR valide pour une semaine.

Si une personne est prise en flagrant délit de ne pas avoir sa carte vaccinale à jour ou détient une carte frauduleuse, elle risque des poursuites sous la Quarantine Act avec une amende ne dépassant pas Rs 500 000.