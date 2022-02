Kenya: Sécheresse prolongée, précipitations erratiques et imprévisibles, augmentation des inondations - La population réduite à la faim

Ndola — " La vie dans les tentes n'est pas facile à cause du manque d'approvisionnement en eau et des défis hygiénico-sanitaires que nous affrontons chaque jour ", ont déclaré à la radio diocésaine de Ndola, les victimes des inondations causées par la tempête tropicale Ana (voir Agence Fides 5/2/2022). Ils ont été accueillis par le diocèse catholique au centre de formation de la jeunesse catholique, au sud de la ville de Ndola. L'église de Saint-Jean-Baptiste, propriétaire du centre de formation, avec le soutien de l'unité de gestion et d'atténuation des catastrophes (DMMU), s'est portée volontaire pour accueillir les plus de 15 familles dont les maisons se sont effondrées après les fortes pluies.

"Nous remercions l'Église pour son soutien. Le DMMU a apporté des tentes, de la farine de maïs, des haricots et de l'huile de cuisine. Cependant, il n'y a pas d'approvisionnement en eau ni d'installations sanitaires adéquates à proximité des tentes", a déclaré l'une des personnes déplacées. Le vicaire général du diocèse, le père Christopher Chowa, a rendu visite aux familles à plusieurs reprises au centre de formation de la jeunesse catholique.

Au Kenya, le changement climatique a un impact croissant sur la vie des gens et sur l'environnement : les sécheresses durent plus longtemps que d'habitude, les précipitations sont irrégulières et imprévisibles et les inondations se multiplient.

Ces derniers jours, de fortes précipitations ont commencé à affecter de nombreuses régions de l'ouest du Kenya, accompagnées de températures inférieures à la moyenne et de vents forts. Les précipitations, en terrain aride, ont provoqué de graves inondations, détruisant l'une des principales sources de revenus de ces régions. La sécheresse a laissé 23 des 47 comtés du pays, soit 4 % des Kenyans, dans la famine.