Cote d'Ivoire: Compétitivité de la noix de cajou - Le président de l'Oia-Anacarde, Bêh Soro, sollicite l'assistance de l'Etat

La Côte d'Ivoire a accueilli, du 16 au 18 février, la 7e édition de la Conférence mondiale de la noix de cajou dénommée World cashew convention (Wcc). Un rendez-vous couplé avec les Journées nationales des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire (Jnec-Ci) qui avait pour thème : " Soutenir la croissance du secteur de la noix de cajou en Afrique grâce à la transformation de la production et à l'exportation de la noix de cajou brute ".

A la clôture de ces journées, dont l'ouverture a été faite par le Premier ministre Patrick Achi, le 18 février, à l'hôtel Radisson Blue d'Abidjan, le président de l'Organisation interprofessionnelle agricole (Oia) - Anacarde, Bêh Soro a appelé l'Etat de Côte d'Ivoire à plus d'assistance pour le secteur.

En tant que président de la Fédération nationale des unions régionales des sociétés coopératives des producteurs d'anacarde dans les 19 régions productrices de cette matière en Côte d'Ivoire, il a souhaité que des efforts supplémentaires soient fait " pour rendre plus compétitives les localités de production à travers la valorisation de l'anacarde ".

Pour ce faire il ambitionne de voir les producteurs intégrer une chaîne de transformation composée, entre autres, d'unités de proximité installées dans toutes les localités pour une semi-transformation fournissant des Amendes non dépelliculées (And). Et d'unités modernes devant être installées dans les différentes régions de production pour l'écoulement des produits finis et également générer des richesses et favoriser l'employabilité. " Pour tout ceci, nous avons plus que besoin du soutien du gouvernement relativement aux récentes campagnes persécutées par la crise sanitaire mondial ", fait-il remarquer. Avant d'indiquer que pour faciliter cette union sacrée Etat-acteurs, une assistance afin de faciliter la conversion des acteurs en transformateurs sans toutefois oublier les producteurs qui doivent être au 1er échelon de la chaîne, est nécessaire.

Toutefois en reconnaissance à ce qui a été fait pour le secteur et au vu de la politique déployée par le Gouvernement, Bêh Soro a adressé sa reconnaissance au Président Ouattara, au Premier ministre Patrick Achi et au ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani.

Par ailleurs, le président de l'Oia-Anacarde a félicité Adama Coulibaly, Dg du Conseil coton anacarde et son équipe. Car son organisation occupe une place prépondérante au sein de l'agriculture dans la mesure où elle permet à ses acteurs de pérenniser leur activité.

Revenant sur l'évènement qui a accueilli plus de 800 participants de 40 pays du monde entier, il s'est félicité de sa réussite et du choix porté s