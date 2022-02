Maroc: Une parlementaire met en garde contre l'implosion sociale

Rabat — Une parlementaire marocaine, secrétaire générale du Parti socialiste unifié (PSU), Nabila Mounib, a mis en garde samedi contre l'explosion de la situation sociale et politique dans le Royaume, accusant le gouvernement d'Aziz Akhannouch de "violer la Constitution", à l'encontre de ses engagements lors de son investiture.

De plus, Mme Mounib a accusé le gouvernement d'être impliqué dans la "violation de la Constitution", de "mépriser ses dispositions" et de "manquer de respect aux institutions constitutionnelles", notant que le Maroc faisait "face à une crise politique en raison de l'absence de démocratie, de la prévalence de l'autoritarisme et de la violation des droits et libertés", et à une "crise sociale avec des disparités croissantes et un chômage généralisé".

Par ailleurs, la secrétaire générale du PSU a souligné que la voie du développement et du progrès du Royaume restait tributaire d'une volonté politique du gouvernement qui doit mettre fin aux pratiques ayant mené le pays à la difficile situation actuelle.