Ile Maurice: Chagos - Les inexactitudes de Pravind Jugnauth sur la presse

Il n'y a pas de débat. Le Premier ministre aurait dû se taire au lieu de prétendre que la presse mauricienne ne couvre pas - en Une - le voyage "scientifique" aux Chagos.

L'on s'étonne que Pravind Jugnauth soit à ce point mal informé et coupé du contenu de la presse d'autant qu'il a cru bien faire de s'entourer de deux anciens rédacteurs en chef qui viennent de surcroît de notre groupe de presse (qu'il a tenté en vain d'étrangler). Que font-ils s'ils ne peuvent pas lire la presse et en faire des resumés, à tour de rôle, des 'First Page News' pour le PM ?

L'un ferait surtout des discours pour les occasions socioculturelles et ne répond plus depuis belle lurette aux appels des journalistes, alors que le second suit Renganaden Padayachy comme son ombre et organise des interviews complaisantes pour celui-ci et sa clique.

Et c'est comme cela que le PM se fait passer pour un comique en tentant de faire la leçon à la presse. Alors qu'une simple revue de presse par Meetarbhan ou Arouff aurait suffit pour ne pas pondre des bêtises historiques.