Algérie: Boumerdes - Public nombreux à la Foire nationale de l'olive de Beni Amrane

Boumerdes — Une affluence des grands jours a marqué l'ouverture samedi de la Foire nationale de l'olive, de l'huile d'olive et des produits dérivés, dans la commune de Beni Amrane (Est de Boumerdes).

"Cette affluence s'explique par la notoriété acquise par cette foire au fil des ans, outre le climat favorable et la coïncidence de la manifestation avec le week-end", ont estimé les organisateurs de l'événement (de cinq jours), relancé après trois ans de suspension, et dont le coup d'envoi a été donné par le wali Yahia Yahiatene, en présence de différentes associations et de membres de la famille révolutionnaire.

L'événement est également marqué par la participation du secteur des forêts, de la Protection civile et des spécialistes des instituts agricoles spécialisés, ainsi que des représentants de différents dispositifs de soutien à l'emploi et à l'investissement et des organismes d'assurance, appelés à faire la promotion des différents avantages assurés par l'Etat au profit des jeunes.

Ce salon agricole englobe notamment des expositions de promotion et de vente de différents types d'olives, huile d'olive et produits dérivés issus des huileries, dont particulièrement celles ayant bénéficié du soutien des programmes étatiques, ainsi que les produits de l'apiculture (miel et dérivés), et des produits artisanaux, poterie notamment.

Des plats de la gastronomie populaire et des gâteaux traditionnels faits à base d'olives et d'huile d'olive sont, également, exposés dans ce salon, outre les produits des pépinières d'oliviers et du bois d'ornement, parallèlement à l'animation de conférences suivies de diverses activités et spectacles folkloriques.

La Foire nationale de l'olive et de l'huile d'olive, qui sera clôturée par la distinction des meilleurs producteurs du domaine, vise à "offrir un espace propice aux échanges d'expériences entre artisans, agriculteurs et producteurs, tout en créant une dynamique productive dans cette importante filière agricole, et assurer des espaces organisés pour la commercialisation de ce produit alimentaire sain", a souligné le même responsable.

Cet événement national a également pour objectif d'"encourager la culture de l'olivier, dans le but de moderniser et d'étendre le verger oléicole à travers la wilaya et, partant, intensifier la production et réduire les prix", a ajouté le même responsable.