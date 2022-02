Sénégal: Une flopée de stars pour le match de gala de l'inauguration du stade du Sénégal

Dakar — Un match de gala va opposer d'anciennes gloires sénégalaises à d'ex-stars africaines du ballon rond, mardi, à l'occasion de l'inauguration officielle du stade du Sénégal à Diamniadio, a-t-on appris samedi du ministre des Sports, Matar Bâ.

Les anciennes gloires sénégalaises à l'étranger ont reçu leurs billets pour ce match, a-t-il annoncé au cours d'une rencontre avec la presse, au cours de laquelle il a dévoilé le programme de cette journée d'inauguration.

Il a cité Oumar Guèye Sène, Thierno Youm, Racine Kane, Mamadou Niang, Demba Bâ, Moussa Sow, Lamine Diatta, Omar Daf, Khalilou Fadiga, Souleymane Sané.

El Hadj Diouf et Boubacar Sarr Locotte sont déjà là, a indiqué Matar Bâ, en présence notamment du directeur général de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP), Gallo Bâ.

Mountaga Sy, directeur général de l'APIX, l'agence chargé de la promotion des investissements et des grands travaux, était également présent à cette rencontre, de même que les responsables du Comité national olympique et sportif du Sénégal (CNOSS) et de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

L'équipe des anciennes stars africaines sera conduite par Samuel Eto'o et comptera dans ses rangs les Ghanéens Assamoah Gyan et Samuel Kuffour, les Ivoiriens Yaya Touré, Emmanuel Eboue et Didier Drogba, les Camerounais Geremi Njitap et Patrick Mboma.

Il y aura aussi l'Egyptien Wael Gomaa, les Nigérians Jajay Okocha, Nwankwo Kanu, le Togolais Emmanuel Adebayor, le Marocain Moustapha Hadji, les Guinéens Aboubacar Titi Camara, Pascal Feinduno, et le Zambien Kalusha Bwalya.

Le Congolais Shabani Nonda est également annoncé à ce match, de même que les Burkinabè Aristide Bancé, Jonathan Pitroipa, et le Sud-Africain Radebe.

Selon le ministre des Sports, le coup d'envoi de ce match de gala sera donné par le chef de l'Etat Macky Sall.

Un programme d'animation culturelle est menu de cet évènement devant également coïncider avec l'inauguration du musée national du football qui porte le nom de l'ancien international sénégalais Pape Bouba Diop (1978-2020).

D'une capacité de 50 mille places, le stade du Sénégal a été construit par la société turque SUMMA, dans l'arrondissement 1 de la nouvelle ville de Diamniadio, pour 155 milliards de francs CFA.

Il comporte deux terrains d'entrainements et un terrain de 2 mille places avec une piste d'athlétisme de huit couloirs, un musée, une centrale solaire et des stations d'épurations, entre autres commodités.

Le stade comprend aussi un salon présidentiel, quatre loges VIP de 1.400 places, une tribune presse de 800 places avec 40 positions de commentateurs, une salle de presse de 200 places, quatre vestiaires et d'es installations dédiées notamment à la vidéo assistance.